Rishabh Pant Trade: ऋषभ पंत-कुलदीप ट्रेड में किसे फायदा, किसे नुकसान? यहां समझें पूरा गणित

Rishabh Pant Kuldeep Trade: IPL 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ऐतिहासिक ट्रेड होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार, ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपनी पुरानी टीम दिल्ली कैपिटल्स में वापसी करने वाले हैं, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में जाएंगे. ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स को छोड़ने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए थे, लेकिन लगातार 2 सीजन उनके लिए बेहद निराशाजनक रहे. इसके चलते IPL 2026 खत्म होने के बाद पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया.

अब ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में जाने वाले हैं, जिसके बदले लखनऊ सुपर जायंट्स ने कुलदीप यादव को मांगा है. ऐसे में यह कुलदीप यादव के लिए भी घर वापसी होगी, क्योंकि वह घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. हालांकि इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों की मौजूदा प्राइस अलग-अलग है. ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं, कुलदीप यादव 13.25 करोड़ रुपये की कीमत के साथ दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए हैं. जानिए इस ट्रेड डील से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा.

ऋषभ पंत को भारी नुकसान

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेड डील के तहत ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स में 15 करोड़ रुपये से कम की सैलरी पर वापसी करेंगे. यह पंत की मौजूदा सैलरी से 12 करोड़ रुपये कम है. इसका मतलब है कि ऋषभ पंत का साफ तौर पर 12 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. वहीं, कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स में जाने के बाद भी अपनी मौजूदा कीमत 13.25 करोड़ रुपये की सैलरी पर ही रहेंगे. कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) सिर्फ फ्रेंचाइजी बदल रहे हैं, जबकि पंत अपनी सैलरी में कटौती स्वीकार कर रहे हैं. इस ट्रेड डील से पंत को उनकी सैलरी में 44.4 फीसदी का नुकसान होगा.

पंत को प्रदर्शन से ज्यादा कीमत मिली

ऋषभ पंत का आईपीएल 2026 में औसत प्रदर्शन रहा. उन्होंने पूरे सीजन में 138 की स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और 30 चौके भी लगाए. उन्होंने एक फिफ्टी भी लगाई और 5 बार 30 रनों का आंकड़ा पार किया. इसके अलावा उन्होंने विकेटकीपिंग भी की, जिसमें पंत ने 10 कैच पकड़े, जबकि 4 कैच टपकाए. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा, बल्कि सच्चाई यह है कि पंत को उनके प्रदर्शन से ज्यादा पैसे दिए गए.

दिल्ली कैपिटल्स को फायदा!

ऋषभ पंत और कुलदीप यादव के ट्रेड डील से दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को फायदा होने वाला है. दरअसल, ऋषभ पंत दिल्ली की टीम 15 करोड़ रुपये से कम कीमत पर वापसी करेंगे, जो उनके प्रदर्शन के हिसाब से ठीक कीमत है. इसके अलावा ऋषभ पंत ने कई सालों तक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेला है और कप्तानी भी की है. ऐसे में पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच इमोशनल कनेक्शन भी है. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स को कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जायंट्स के देगी, जिन्होंने IPL 2026 में अपनी कीमत के हिसाब से निराशाजनक प्रदर्शन किया.

दरअसल, कुलदीप यादव की आईपीएल 2026 में सैलरी 13.25 करोड़ रुपये थे. उन्होंने उस सीजन में 37 ओवरों में सिर्फ 10 विकेट लिए, जबकि उनकी इकॉनमी 10.30 की रही. एक स्पिनर स्टार के लिए यह खराब आंकड़े माने जाते हैं. ऐसे में देखा जाए, तो कुलदीप यादव ने अपनी कीमत के हिसाब से कम प्रदर्शन किया.