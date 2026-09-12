Home > खेल > पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के परिवार में छाया मातम, पिता का 89 साल की उम्र में निधन, रविवार को होगी अंतिम विदाई

पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के परिवार में छाया मातम, पिता का 89 साल की उम्र में निधन, रविवार को होगी अंतिम विदाई

Sreesanth Father Passed Away: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के पिता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. शुक्रवार की रात को करीब 10 बजे उनके पिता ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा. जानें कौन थे श्रीसंत के पिता...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 12, 2026 1:53:44 PM IST

श्रीसंत के पिता का 89 साल की उम्र में निधन.
श्रीसंत के पिता का 89 साल की उम्र में निधन.


Sreesanth Father Passed Away: पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. श्रीसंत के पिता वी. शांताकुमारन नायर का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. परिवार के सदस्यों ने खुद इसकी पुष्टि की है. परिवार के सूत्रों के अनुसार, श्रीसंत के पिता को इलाज के लिए लिसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान शुक्रवार रात करीब 9:45 बजे नायर का निधन हो गया. फिलहाल श्रीसंत के पिता नायर का पार्थिव शरीर अस्पताल के शवगृह में रखा गया है. विदेश से रिश्तेदारों के आने के बाद उनके शव को रविवार को कोठामंगलम स्थित उनके पैतृक आवास ले जाया जाएगा.

कब होगा अंतिम संस्कार?

बताया जा रहा है कि रविवार यानी 13 सितंबर को वी. शांताकुमारन नायर के पार्थिव शरीर को कोठामंगलम स्थित उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा. यहां पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए परिवार के घर पर रखा जाएगा. इसके बाद शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. बता दें कि श्रीसंत के पिता शांताकुमारन नायर भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में जोनल मैनेजर के पद पर काम कर चुके हैं. इस पद से रिटायर होने के बाद वो परिवार के साथ समय बिता रहे थे.

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श्रीसंत का सपोर्ट सिस्टम थे उनके पिता

पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के पिता का उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे थे. उनके पिता ने बहुत से संघर्षों का सामना करते हुए उन्हें क्रिकेटर बनाया था. श्रीसंत ने खुद बताया था कि उन्हें सफल क्रिकेटर बनाने के लिए उनके पिता ने अपना घर बेच दिया था. वी शांताकुमारन ने अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए सबकुछ किया. इतना ही नहीं, जब IPL 2013 में श्रीसंत पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, तब भी उनके पिता ने अपने बेटे का खुलकर सपोर्ट किया था. इसके बाद जब श्रीसंत को बेगुनाह साबित किया गया, तो उनके परिवार ने खूब जश्न मनाया था.

श्रीसंत का कैसा रहा करियर?

एस श्रीसंत भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने कई सालों तक भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला. वह साल 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा था. बता दें कि श्रीसंत ने अपने करियर में भारत के लिए 27 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 87 विकेट चटकाए. वहीं, वनडे में श्रीसंत ने 53 मैच में 75 विकेट हासिल किए, जबकि 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 7 विकेट चटकाए.

Tags: Sreesanth
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