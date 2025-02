नई दिल्ली: नागपुर के बाद कटक में भी इंग्लिश टीम फेल हो गई. जोस बटलर एंड कंपनी के हाथ से सीरीज तो फिसली ही, इसके साथ ही अंग्रेजों के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. दूसरे वनडे में बल्लेबाजों ने तो अपना काम किया, लेकिन गेंदबाज टीम की इज्जत बचाने में नाकाम रहे. रोहित शर्मा के सामने इंग्लिश टीम का हर गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आया. गस एटकिंसन ने 7 ओवर में 65 रन दिए, जबकि आदिल राशिद ने भी 10 ओवर में 78 रन दिए. मार्क वुड की भी बुरी तरह पिटाई हुई. स्कोर बोर्ड पर 300 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा.

दरअसल, वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड 300 से ज्यादा का स्कोर बनाने के बावजूद सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है. 300 रन का आंकड़ा पार करने के बावजूद टीम को कटक में भारत के खिलाफ 28वीं हार का सामना करना पड़ा. वनडे क्रिकेट में इंग्लिश टीम ने अब तक कुल 99 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 से ज्यादा रन बनाए हैं और इनमें से 28 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है. दूसरे वनडे से पहले इंग्लैंड इस मामले में टीम इंडिया की बराबरी पर थी. भारतीय टीम 300 से ऊपर का लक्ष्य रखने के बावजूद 27 मैच हार चुकी है.

England has lost the most ODIs after scoring 300+ totals. 🤯

Most defeats by a team in ODIs after scoring 300+

28* : England (99 matches)

27 : India (136 matches)

23 : West Indies (62 matches)

19 : Sri Lanka (87 matches) pic.twitter.com/hi1qqOMFhz

— All Cricket Records (@Cric_records45) February 9, 2025