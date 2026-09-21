ETPL Final: मैक्सवेल का टूटा सपना, सैंटनर की टीम ने फाइनल में मारी बाजी, पहली बार उठाई ट्रॉफी

ETPL 2026 Final: मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स ने इतिहास रचते हुए यूरोपीय टी20 प्रीमियर लीग का पहला खिताब उठाया. पहली बार आयोजित इस लीग में एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स ने फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और चैंपियन बनी. एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स ने खिताबी मुकाबले में बेलफास्ट वॉल्व्स को बुरी तरह हराया. इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल की अगुवाई वाली बेलफास्‍ट वोल्‍व्‍स (Belfast Wolves) ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर सिर्फ 150 रन बनाए. इस टारगेट को सैंटनर की टीम ने आसानी से 18.4 ओवर में 3 विकेट खोकर चेज कर लिया. इस मुकाबले में एडिनबर्ग की जीत के हीरो एंड्रीज गौस रहे, जिन्होंने 151 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए नाबाद 90 रनों की शानदार पारी खेली.

कैसा रहा मैच का हाल?

इस मुकाबले में बेलफास्‍ट वोल्‍व्‍स ने पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी थी. एडिनबर्ग की ओर से ट्रेंट बोल्ट और मार्क वाट ने अपनी शानदार गेंदबाजी से बेलफास्ट वॉल्व्स को 150 रन के स्कोर पर ही रोक दिया. बेलफास्ट की ओर से टिम टेक्टर ने 62 गेंद पर 84 रनों की पारी खेली. उनके अलावा डेवोन कॉन्वे ने 29 और हैरी मानेंटी ने 15 रन बनाए. वहीं, कप्तान ग्लेन मैक्सवेल (3) और पॉल स्टर्लिंग (8) फ्लॉप रहे. एडिनबर्ग की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट लिए. वहीं, टॉम करन, मार्क वाट और जेजे स्मट्स ने 1-1 विकेट हासिल किया.

एंड्रीज गौस ने खेली बेहतरीन पारी

एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स की ओर से सलामी बल्लेबाज रॉस अडायर ने 23 रन बनाए, जबकि जेजे स्मट्स 15 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद तीसरे नंबर पर उतरे एंड्रीज गौस ने 61 गेंद पर 90 रनों की नाबाद पारी खेली. इस पारी में उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के आए. एंड्रीस गौस ने 19वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ छक्का और फिर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई. इसी के साथ एडिनबर्ग रॉकर्स ने ETPL का पहला खिताब अपने नाम कर लिया.

Kings of the ETPL. 🏆 Congratulations to Edinburgh Castle Rockers, crowned the FIRST-EVER #ETPL Champions! pic.twitter.com/85aF2Zwr4m — European T20 Premier League (ETPL) (@etplofficial) September 20, 2026

फाफ डु प्लेसी ने जीता प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का अवॉर्ड

फाइनल मुकाबले में नाबाद 90 रनों की पारी खेलने के लिए एंड्रीस गौस को प्लेयर ऑफ के मैच का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड फाफ डु प्लेसी को मिली, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी की. डु प्लेसी ने ETPL 2026 में 10 मैच में 56.12 की औसत से 449 रन बनाए.