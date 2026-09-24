Britain News: Robin Das कौन हैं, जिन पर लगा दुष्कर्म का आरोप; भारत या फिर बांग्लादेश? किससे है खास कनेक्शन

Robin Das: क्रिकेट जगत से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. एसेक्स के क्रिकेटर पर दुष्कर्म के एक नहीं बल्कि 2 आरोप लगे हैं. दुष्कर्म के 2 आरोप लगने के बाद एसेक्स के क्रिकेटर रॉबिन दास शुक्रवार (9 अक्टूबर, 2026) को लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे.

24 वर्षीय रॉबिन दास को पिछले साल (अगस्त, 2026) में गिरफ्तार किया गया था. क्रिकेटर पर मार्च, 2024 में ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था. अब मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि वॉल्थम फॉरेस्ट के क्वींस रोड के रहने वाले रॉबिन दास पर 23 जुलाई 2026 को दुष्कर्म के 2 आरोप लगाए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म के ये आरोप 30 मार्च 2024 को ब्रिक्सटन में एक महिला के साथ दुष्कर्म की खबरों के बाद 27 अगस्त 2025 को उनकी गिरफ्तारी के बाद लगाए गए हैं.पीड़ित महिला को अभी भी खास अधिकारियों से मदद मिल रही है.

फिलहाल सस्पेंड हैं रॉबिन दास

मुख्य रूप से बल्लेबाज रहे रॉबिन दास ने 2020 में एसेक्स के लिए डेब्यू किया था और तब से उन्होंने काउंटी के लिए सभी फॉर्मेट में 60 से ज़्यादा मैच खेले हैं. इस सीज़न में उनका एकमात्र सीनियर मैच 21 जुलाई को मिडलसेक्स के खिलाफ वन-डे कप मैच था. दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.

इस बीच एसेक्स CC ने अपने बयान में कहा कि एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब पुष्टि कर सकता है कि प्लेइंग स्टाफ़ का एक पुरुष सदस्य जो अभी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है. वह हाल ही में क्लब की गतिविधियों के बाहर हुई एक घटना के सिलसिले में कोर्ट में पेश हुआ.

एसेक्स काउंटी में HR से जुड़े कड़े नियम लागू

इस दौरान क्लब इस मामले को लेकर ECB, PCA, क्रिकेट रेगुलेटर और खिलाड़ी के संपर्क में रहा है, जिसमें तुरंत और जारी सस्पेंशन शामिल है. क्लब सभी उचित कानूनी प्रक्रियाओं और गाइडेंस का पालन करना जारी रखेगा. एक क्लब के तौर पर हमारे यहां सुरक्षा और HR से जुड़े कड़े नियम लागू हैं. ऐसे में एसेक्स काउंटी क्रिकेट क्लब के सभी कर्मचारियों के लिए हर समय पेशेवर व्यवहार के उच्चतम मानकों का पालन करना ज़रूरी है. फिलहाल कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए क्लब इस समय इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.

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शुरुआती जीवन

रॉबिन दास का जन्म 27 फरवरी, 2002 को लेटनस्टोन (इंग्लैंड) में हुआ था. वह कई संस्कृतियों वाले माहौल में पले-बढ़े हैं. रॉबिन के बचपन में क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून था. कम उम्र से ही वे लोकल क्लबों से जुड़ गए और अपनी बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाया. उनके दाएं हाथ से बैटिंग करने के स्टाइल ने उन्हें एक होनहार टैलेंट बना दिया. वो खास तौर पर अपने शानदार स्ट्रोक प्ले और पारी को आगे बढ़ाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे. किशोरावस्था की शुरुआत में ही रॉबिन की नैचुरल काबिलियत सबके सामने आई, जिससे उन्हें लंदन में कई यूथ क्लबों और रिप्रेजेंटेटिव टीमों में जगह मिली.

क्रिकेट का सफर और डेब्यू

रॉबिन के क्रिकेट का असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्हें इंग्लैंड की U19 टीम के लिए चुना गया. घरेलू यूथ टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने स्काउट्स का ध्यान खींचा, जिसके बाद उन्होंने एक फर्स्ट-क्लास काउंटी टीम के साथ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. रॉबिन दास ने 18 साल की उम्र में T20 मैच में काउंटी के लिए डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी स्किल्स दिखाईं और अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की.

इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने लिस्ट A में डेब्यू किया, जहां उन्होंने शानदार पारी खेलकर अपनी काबिलियत दिखाई. जब वे यूथ क्रिकेट से प्रोफेशनल लीग में आए तो दबाव में खेलने और अलग-अलग फॉर्मेट के हिसाब से खुद को ढालने की उनकी काबिलियत साफ दिखी.

खास उपलब्धियां

रॉबिन दास ने अपने क्रिकेट करियर के कम समय में कई अहम उपलब्धियां हासिल कीं. काउंटी के साथ अपने पहले सीज़न में उन्होंने सभी फॉर्मेट में 500 से ज़्यादा रन बनाए. इसमें लिस्ट A क्रिकेट में चार हाफ-सेंचुरी भी शामिल थीं. उनका एक शानदार प्रदर्शन T20 फॉर्मेट में देखने को मिला, जहां उन्होंने तेज़ी से सेंचुरी लगाई, जिससे उनकी टीम को एक कड़े मुकाबले में जीत मिली. उनकी खास उपलब्धियों में डेब्यू ईयर में ब्रेकथ्रू प्लेयर ऑफ़ द सीज़न चुना जाना शामिल है.

रिकॉर्ड और उपलब्धियां