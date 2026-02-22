Home > क्रिकेट > इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल

इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल

England vs Sri Lanka Super 8: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराकर चौंका दिया है. जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया है. जिससे श्रीलंकाई बैट्समैन हैरान रह गए है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 22, 2026 8:07:29 PM IST

51 रन से श्रीलंका की हार
51 रन से श्रीलंका की हार


England vs Sri Lanka Super 8: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराकर चौंका दिया है. जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया है. जिससे श्रीलंकाई बैट्समैन हैरान रह गए है. कैप्टन दासुन शनाका आखिर तक लड़े, लेकिन हार पक्की नहीं टाल सके है. पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 146 रन बनाए गए थे. जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाई और 95 रन पर ऑल आउट हो गई है.

You Might Be Interested In

टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला श्रीलंका के लिए महंगा पड़ा है. चाहे श्रीलंका हो या इंग्लैंड, पूरे मैच में बॉलर्स का दबदबा रहा है. जिससे दोनों इनिंग्स में कुल 19 विकेट गिरे है. शुरुआत में ही विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर ने श्रीलंका को कई झटके दिए, जिनसे वे उबर नहीं पाए है.

WWE Superstar Rey Mysterio: नकाब के पीछे का हीरो, कैसे रे मिस्टेरियो बने डब्लूडब्लूई के ग्लोबल सुपरस्टार?

इंग्लैंड का चमत्कार

सुपर 8 में इंग्लैंड की यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है. श्रीलंका अपने घर में खेल रही थी, और उनकी टीम कंडीशंस को बेहतर जानती थी. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड सिर्फ 146 रन ही बना सका है. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इंग्लिश टीम के खिलाफ जा रहा है, लेकिन जब बॉलिंग की बात आई, तो इंग्लिश टीम श्रीलंका से कहीं बेहतर साबित हुई है.

You Might Be Interested In

जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स के शुरुआती स्पेल इतने खतरनाक थे कि श्रीलंका ने सिर्फ 34 रन पर पांच विकेट खो दिए है. कप्तान दासुन शनाका ने 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके है. उन्हें दूसरे छोर से सपोर्ट की कमी खली है.

IND vs SA Head-To-Head Record: भारत vs साउथ अफ्रीका हेड-टू-हेड वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा है भारी? अहमदाबाद में कौन मारेगा बाजी

इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने दो विकेट लिए जबकि विल जैक्स तीन विकेट लेकर सबसे सफल बॉलर रहे है. आदिल राशिद और लियाम डॉसन ने भी दो-दो विकेट लिए है. जेमी ओवरटन ने भी एक विकेट लिया है.

IND vs SA Predicted Playing XI: अक्षर, वॉशिंगट सुंदर या अर्शदीप? किसे मिलेगी जगह, जानें संभावित प्लेइंग-11

You Might Be Interested In
Tags: Archer vs Nissanka in T20sENG vs SLengland vs sri lankaT20 World CupT20 WORLD CUP 2026Will Jacks vs Kusal Mendis in T20s
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन आदतों से बना लें दूरी वरना हो जाएगा लीवर...

February 22, 2026

बच्चे के साथ बिस्तर शेयर करना, सुरक्षित या जोखिम? जानें...

February 22, 2026

दोस्त हों या पार्टनर, घूमने के लिए बेस्ट हैं ये...

February 21, 2026

क्या गर्मियों में भी फायदेमंद है अदरक?

February 21, 2026

बदलते मौसम में कैसे रखें त्वचा का ख्याल,जानें स्किन केयर...

February 20, 2026

दूसरे बार दूल्हा बनने जा रहे शिखर धवन, शेयर की...

February 20, 2026
इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल
इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल
इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल
इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल