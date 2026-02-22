इंग्लैंड की दमदार जीत, 51 रन से श्रीलंका की हार; सुपर-8 में दिखाया दम, टीम ने किया कमाल

England vs Sri Lanka Super 8: इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से हराकर चौंका दिया है. जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने अपनी बॉलिंग से कहर बरपाया है. जिससे श्रीलंकाई बैट्समैन हैरान रह गए है. कैप्टन दासुन शनाका आखिर तक लड़े, लेकिन हार पक्की नहीं टाल सके है. पल्लेकेले स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 146 रन बनाए गए थे. जवाब में श्रीलंकाई टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं कर पाई और 95 रन पर ऑल आउट हो गई है.
टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला श्रीलंका के लिए महंगा पड़ा है. चाहे श्रीलंका हो या इंग्लैंड, पूरे मैच में बॉलर्स का दबदबा रहा है. जिससे दोनों इनिंग्स में कुल 19 विकेट गिरे है. शुरुआत में ही विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर ने श्रीलंका को कई झटके दिए, जिनसे वे उबर नहीं पाए है.
इंग्लैंड का चमत्कार
सुपर 8 में इंग्लैंड की यह जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है. श्रीलंका अपने घर में खेल रही थी, और उनकी टीम कंडीशंस को बेहतर जानती थी. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड सिर्फ 146 रन ही बना सका है. ऐसा लग रहा था कि सब कुछ इंग्लिश टीम के खिलाफ जा रहा है, लेकिन जब बॉलिंग की बात आई, तो इंग्लिश टीम श्रीलंका से कहीं बेहतर साबित हुई है.
जोफ्रा आर्चर और विल जैक्स के शुरुआती स्पेल इतने खतरनाक थे कि श्रीलंका ने सिर्फ 34 रन पर पांच विकेट खो दिए है. कप्तान दासुन शनाका ने 24 गेंदों पर 30 रन बनाकर लड़ाई जारी रखी, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके है. उन्हें दूसरे छोर से सपोर्ट की कमी खली है.
इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने दो विकेट लिए जबकि विल जैक्स तीन विकेट लेकर सबसे सफल बॉलर रहे है. आदिल राशिद और लियाम डॉसन ने भी दो-दो विकेट लिए है. जेमी ओवरटन ने भी एक विकेट लिया है.