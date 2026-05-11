2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम करेगी नेपाल का दौरा! क्रिकेट जगत में मिलेगी नई पहचान; यहां देखें सारी डिटेल्स

England Tour Nepal: नेपाल ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन कर क्रिकेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है. टीम ने लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में दमदार खेल दिखाकर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. खासतौर पर टी20 क्रिकेट में नेपाल ने कई मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर देकर साबित किया कि वह अब उभरती हुई ताकत बन चुका है.

टी20 विश्व कप 2026 में किया प्रभावित

टी20 विश्व कप 2026 में नेपाल की टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया. इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ नेपाल ने शानदार मुकाबला खेला और आखिरी ओवर तक जीत की उम्मीद बनाए रखी. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने सिर्फ 4 रन से जीत हासिल की थी. हालांकि नेपाल हार गया, लेकिन उनके खेल ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया.

इंग्लैंड टीम कर सकती है नेपाल दौरा

इंग्लैंड (England) अब नेपाल दौरे की योजना बना सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 2027 से 2031 के बीच नेपाल दौरे पर विचार कर रहा है. माना जा रहा है कि इस दौरे में छोटी टी20 सीरीज खेली जा सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह नेपाल क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मौका साबित होगा और देश में क्रिकेट को नई ऊंचाई मिलेगी.

कप्तान रोहित पौडेल का बड़ा बयान

रोहित पौडेल (Rohit Paudel) ने संभावित इंग्लैंड दौरे को नेपाल क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम का नेपाल आना देश के क्रिकेट टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का शानदार अवसर होगा. पौडेल ने यह भी बताया कि नेपाल में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त उत्साह है और मैचों के दौरान स्टेडियम खचाखच भरे रहते हैं.

नेपाल क्रिकेट की बड़ी उपलब्धियां

नेपाल क्रिकेट ने पिछले एक दशक में कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं. टीम ने पहली बार 2014 में टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था. इसके बाद 2018 में नेपाल को वनडे स्टेटस मिला. साल 2023 में टीम ने एशिया कप में जगह बनाई और बाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की. लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर नेपाल अब विश्व क्रिकेट में तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है.

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