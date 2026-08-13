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‘पार्टी करो, जश्न मनाओ, लेकिन…’, रूट ने कप्तान बनते ही हटाया बैन, इंग्लिश टीम को मिली आजादी!

England Team Night Curfew: जो रूट ने इंग्लैंड का टेस्ट कप्तान बनने के बाद नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है. अब खिलाड़ियों पर रात के समय होटल से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 13, 2026 4:27:04 PM IST

जो रूट ने कप्तान बनते ही इंग्लैंड टीम से नाइट कर्फ्यू हटाया.
जो रूट ने कप्तान बनते ही इंग्लैंड टीम से नाइट कर्फ्यू हटाया.


England Team Night Curfew: इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बनते ही दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने बड़ा फैसला लिया है. जो रूट ने इंग्लैंड ती मेंस टीम के खिलाड़ियों पर लगे नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है. इसका मतलब है कि अब इंग्लिश खिलाड़ी होटल के बाहर जाकर जीत का जश्न मना सकते हैं. उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी. हालांकि कप्तान रूट ने साफ किया है कि खिलाड़ियों को अपनी आजादी के साथ ही जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना होगा.

इस इंग्लैंड क्रिकेट में नए युग की शुरुआत माना जा रहा है. दरअसल, बेन स्टोक्स के अचानक संन्यास से बाद जो रूट (Joe Root) को कप्तान बनाया गया है. उनकी कप्तानी में इंग्लिश टीम 19 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी.

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इंग्लिश टीम पर क्यों लगा था नाइट कर्फ्यू?

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने एशेज सीरीज के दौरान रात में हुआ घटनाओं की वजह से खिलाड़ियों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया था. दरअसल, उस दौरे पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों के देर रात तक शराब पीने और कई मौकों पर कैसीनो जाने की बातें सामने आई थीं. ECB ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खिलाड़ियों पर पाबंदी लगा दी. हालांकि इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने बोर्ड के नियमों को उल्लंघन किया. इस मामले में उन दोनों को टीम से अगले मैच से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद बाद अचानक बेन स्टोक्स ने संन्यास का एलान कर दिया था.

ये भी पढ़ें: गौतम गंभीर पर जिम्मेदारी क्यों डाल रहे? कुछ तो खिलाड़ी भी ले, पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा क्यों कहा

जो रूट ने हटाया बैन

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने मानना है कि कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. हर चीज के लिए उन पर पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है. रूट ने स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, ‘अब कोई कर्फ्यू नहीं होगा. मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है. एडल्ट की तरह व्यवहार कीजिए, अपना और एक-दूसरे का ख्याल रखिए.’  जो रूट का कहना है कि नियम इतने कठोर नहीं होने चाहिए कि खिलाड़ी टेस्ट जीतने के बाद खुशी भी न मना पाएं.

जो रूट ने आगे कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि खिलाड़ियों को ऐसा महसूस हो कि टेस्ट मैच जीतने के बाद वे सिर्फ इसलिए जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि वे एक बीयर पीना चाहते हैं. सही समय पर थोड़ा रिलैक्स करना बिल्कुल ठीक है. आखिरकार हम भी इंसान हैं. हालांकि रूट ने साफ किया कि खिलाड़ियों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि वे इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं. ऐसे में मैदान के बाहर उनके व्यवहार की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी.

Tags: england cricket teamjoe root
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