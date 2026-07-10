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वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं चल रहा बल्ला? इंग्लैंड ने बना ली खास रणनीति, उनकी कमी…

इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद ने खुलासा किया है कि टीम ने आईपीएल के आंकड़ों और वीडियो विश्लेषण की मदद से 15 साल के भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ खास रणनीति बनाई. टी20 सीरीज में अब तक वैभव अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 2:46:59 PM IST

वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं चल रहा बल्ला?
वैभव सूर्यवंशी का क्यों नहीं चल रहा बल्ला?


भारत के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत आसान नहीं रही है. अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले वैभव ने टी20 सीरीज में अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन उन्हें बड़े स्कोर में बदलने में सफलता नहीं मिली. उन्होंने मैनचेस्टर में पदार्पण मैच में 14 रन, ट्रेंट ब्रिज में 13 रन और ब्रिस्टल में 10 गेंदों पर 15 रन बनाए. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि बाकी दोनों पूरे हुए मैच जीतकर इंग्लैंड ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली.

ब्रिस्टल टी20 में वैभव ने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की और जॉश टंग की गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया. हालांकि इसके बाद तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें फिर अपना शिकार बनाया. वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं आई और सैम करन ने आसान कैच लपक लिया. इससे पहले ट्रेंट ब्रिज में भी आर्चर ने ही उन्हें आउट किया था.

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आईपीएल के आंकड़ों से बनाई गई रणनीति

इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने बताया कि उनकी टीम ने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ योजना बनाने के लिए आईपीएल के प्रदर्शन का गहराई से अध्ययन किया. उन्होंने कहा कि वैभव लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आईपीएल में उनके प्रदर्शन का पर्याप्त डेटा उपलब्ध था. उसी के आधार पर गेंदबाजों ने उनकी कमजोर और मजबूत क्षेत्रों को समझते हुए रणनीति तैयार की और उसे मैदान पर लागू किया.

युवा बल्लेबाज पर जताया भरोसा

आदिल राशिद का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी के मौजूदा आउट होने के तरीके को उनकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यही गेंदें वैभव पहले कई बार छक्के के लिए भी भेज चुके हैं. राशिद के अनुसार भारत ने युवा बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आजादी दी है, जो उनके विकास के लिए सही फैसला है. उन्होंने भरोसा जताया कि अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने के साथ वैभव अनुभव हासिल करेंगे और भविष्य में और मजबूत बल्लेबाज बनकर उभरेंगे. उल्लेखनीय है कि आईपीएल 2026 में वैभव ने 776 रन बनाए, 237.30 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए और टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुने गए.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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