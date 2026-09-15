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इंग्लैंड की सुरक्षा टीम पहुंची पाकिस्तान, ट्राई सीरीज से पहले स्टेडियम और होटल का करेगी निरीक्षण

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की सुरक्षा टीम आगामी वनडे ट्राई सीरीज से पहले पाकिस्तान पहुंच गई है. दल लाहौर और रावलपिंडी में स्टेडियम, टीम होटलों और सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण करेगा. टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक कर दौरे की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी लेगी.

By: Satyam Sengar | Published: September 15, 2026 5:18:30 PM IST

इंग्लैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंची.
इंग्लैंड की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंची.


इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की सुरक्षा टीम आगामी वनडे ट्राई सीरीज से पहले पाकिस्तान पहुंच गई है. टीम का मुख्य काम वहां खिलाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों का जायजा लेना है. इस दल में स्वतंत्र सुरक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हैं. वे पाकिस्तान में होने वाले मैचों और इंग्लैंड की टीम के ठहरने से जुड़े स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को करीब से देखेंगे. इसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को सौंपेगी.

सुरक्षा दल सोमवार को लाहौर और रावलपिंडी में स्टेडियम और टीम होटलों का निरीक्षण करेगा. इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी. इन बैठकों में इंग्लैंड के अधिकारियों को दौरे के दौरान तैयार की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी दी जाएगी. पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान दौरे पर आने वाली विदेशी टीमों के लिए इस तरह की सुरक्षा जांच अब तैयारियों का सामान्य हिस्सा बन गई है.

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अक्टूबर में होगा वनडे ट्राई सीरीज का आयोजन
पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच वनडे ट्राई सीरीज 18 से 31 अक्टूबर तक खेली जाएगी. इसके मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होंगे. श्रीलंका की टीम 4 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेगी और मेजबान टीम के खिलाफ 9 से 13 अक्टूबर के बीच रावलपिंडी में तीन टी20 मैच खेलेगी. इसके बाद इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा.

31 अक्टूबर को खेला जाएगा फाइनल
इंग्लैंड की टीम 2022 के बाद से तीन बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है. इस दौरान दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज के अलावा छह मैचों की टी20 सीरीज भी खेली गई थी. आगामी ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला 18 अक्टूबर को रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा. इसके बाद 20 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने-सामने होंगे. ट्राई सीरीज का फाइनल 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा.

Tags: PAK vs ENG
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