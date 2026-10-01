इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर पाकिस्तान ट्राई सीरीज से बाहर, रशीद, करन को मौका

इंग्लैंड ने पाकिस्तान में होने वाली आगामी वनडे ट्राई सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम के दो बड़े खिलाड़ी जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे. बटलर श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हुए थे, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर रखा गया है. वहीं, व्यस्त गर्मियों के बाद आर्चर को आराम दिया गया है.

इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि लेग स्पिनर आदिल राशिद और ऑलराउंडर सैम करन की टीम में वापसी हुई है. आदिल हाथ की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ हालिया 3 मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे. इंग्लैंड ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. वहीं, सैम करन ग्रोइन की चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं.

8 साल बाद इंग्लैंड टीम में लौटे मेसन क्रेन

ग्लैमरगन के लेग स्पिनर मेसन क्रेन को करीब 8 साल बाद इंग्लैंड की टीम में जगह मिली है. उन्होंने आखिरी बार 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था. क्रेन इंग्लैंड के लिए 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं और जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी एशेज टेस्ट के लिए भी टीम में चुने गए थे. हालांकि, उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए वनडे मैच नहीं खेला है. ससेक्स के जेम्स कोल्स और हेनरी क्रोकोम्बे को भी टीम में बरकरार रखा गया है.

पाकिस्तान और श्रीलंका से होगी इंग्लैंड की टक्कर

इंग्लैंड के राष्ट्रीय चयनकर्ता मार्कस नॉर्थ ने कहा कि यह ट्राई सीरीज खिलाड़ियों को अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को परखने का मौका देगी. उन्होंने आदिल राशिद और सैम करन की वापसी पर खुशी जताई, जबकि जोफ्रा आर्चर को आराम देने के फैसले को वर्कलोड मैनेजमेंट का हिस्सा बताया. उन्होंने मेसन क्रेन के लगातार अच्छे प्रदर्शन की भी तारीफ की. ट्राई सीरीज में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका हिस्सा लेंगे. मुकाबले रावलपिंडी और लाहौर में होंगे. हर टीम दूसरी टीम से दो बार खेलेगी और शीर्ष दो टीमें 31 अक्टूबर को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी.