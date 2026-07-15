क्या स्पेन से फाइनल खेलेगा इंग्लैंड? मेसी की अर्जेंटीना पर मंडरा रहा खतरा, आंकड़े दे रहे गवाही

FIFA World Cup 2026 Final: फीफा विश्व कप 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं, जिसके बाद कोई एक टीम फिर से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी. टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को हरा दिया है, जिससे खिताबी मुकाबले में उसकी जगह पक्की हो गई है.

अब इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिसके बाद तय होगा कि फाइनल में स्पेन से किसकी टक्कर होगी. हैरी केन की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम शानदार फॉर्म में चल रही है. इस विश्व कप के पिछले कुछ मैचों पर नजर डालें, तो इंग्लैंड की टीम अर्जेंटीना से काफी मजबूत दिखाई दे रही है.

विश्व कप 2026 में अर्जेंटीना का प्रदर्शन

दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी (Lionel Messi) की अगुवाई वाली अर्जेंटीना इस विश्व कप में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेल रही है. अर्जेंटीना ने इस विश्व कप में धमाकेदार शुरुआत की थी. हालांकि टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ ही अर्जेंटीना का प्रदर्शन नीचे गिरता चला गया. राउंड ऑफ 32 में केप वर्डे ने अर्जेंटीना के फैंस का सांसे अटका दी थीं. उस मुकाबले में अर्जेंटीना ने मुश्किल से 3-2 से जीत हासिल की थी. इसके बाद राउंड ऑफ 16 के नॉकआउट मुकाबले में भी इजिप्ट ने अर्जेंटीना को लगभग बाहर कर दिया था.

हालांकि मैच के आखिरी 10 मिनट में अर्जेंटीना ने अविश्वसनीय तरीके के वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. अर्जेंटीना ने इजिप्ट को भी 3-2 से हराया. हालांकि क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अर्जेंटीना ने आसानी से स्विट्जरलैंड को हरा दिया. अब अर्जेंटीना का मुकाबला सेमीफाइनल में इंग्लैंड से है, जो शानदार फॉर्म में चल रही है.

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इंग्लैंड का अर्जेंटीना के खिलाफ रिकॉर्ड

हैरी केन की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब उनका मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना से होने वाला है. आंकड़ों पर नजर डालें, तो इंग्लैंड की टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है. दरअसल, इंटरनेशनल इवेंट में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच अभी तक कुल 14 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इसमें से 6 बार इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि अर्जेंटीना को सिर्फ 3 ही मुकाबलों में जीत मिली है. वहीं, 5 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

वहीं, विश्व कप की बात करें, तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना की 5 बार भिड़ंत हुई है. इसमें से 3 मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है, जबकि अर्जेंटीना को 2 बार सफलता मिली है. ऐसे में माना जा रहा है कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल में रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी.

कब खेला जाएगा फाइनल?

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा. भारत में फैंस 19-20 जुलाई की रात को 12:30 बजे फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठा सकेंगे.