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England Footballer Ivan Toney: फुटबॉलर है या फिर गुंडा? नाइट क्लब की हरकत आई सामने; फैन ने गले में हाथ डाला तो…

England Footballer Ivan Toney: इंग्लैंड सोहो नाइटक्लब में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन को सिर मारने के बाद इंग्लैंड के फुटबॉलर इवान टोनी पर मारपीट का आरोप लगा है.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 7:27:06 PM IST

England Footballer Ivan Toney: फुटबॉलर है या फिर गुंडा? नाइट क्लब की हरकत आई सामने; फैन ने गले में हाथ डाला तो...
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England Footballer Ivan Toney Assault Case : इंग्लैंड के फुटबॉलर इवान टोनी एक बार फिर विवादों में घर गए हैं. उपर सोहो नाइटक्लब में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक फैन को कथित तौर पर सिर मारने के बाद मारपीट का आरोप लगाया गया है.  मामले में वह 24 सितंबर को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे. 30 वर्षीय स्ट्राइकर पर पिछले साल 6 दिसंबर को लंदन के 100 वार्डोर स्ट्रीट में हुई एक घटना के बाद शारीरिक चोट पहुंचाने वाली मारपीट का आरोप लगाया गया था. वर्तमान में सऊदी प्रो लीग क्लब अल-अहली के लिए खेलने वाले इवान टोनी मूल रूप से नॉर्थम्प्टन के रहने वाले हैं. अब इस 

उस समय की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि ब्रेंटफोर्ड के पूर्व खिलाड़ी  इवान टोनी को दो साल पहले £40 मिलियन में अल-अहली चले गए थे. यहां पर एक ऐसे फैन ने पकड़ लिया था जो सेल्फी लेना चाहता था. वह उनका जबरदस्त प्रशंसक था. एक गवाह ने बताया कि इवान टोनी लड़कों के एक समूह की मेज के पास से गुजरे. उनमें से एक ने उन्हें पहचान लिया और कहा, ‘ओह, यह इवान टोनी हैं’. वह खुशी से उछल पड़ा और उनके साथ फोटो लेने के लिए उनके गले में हाथ डालने की कोशिश की. इस पर नाराज इवान टोनी ने कहा, ‘मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो’. 

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इवान टोनी इस मामले में हुए थे गिरफ्तार

गवाह ने कहा कि टोनी ने ‘बहुत अच्छी घड़ी’ पहनी थी और उन्हें चिंता हो सकती थी कि उन्हें लूटा जा रहा है. इसके बाद कथित तौर पर फैन को सिर मारने के बाद इवान टोनी को गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं, इस पूरे मामले में टोनी के प्रवक्ता ने कहा कि इवान आरोप को स्वीकार करते हैं और हालांकि वह स्वाभाविक रूप से हैरान हैं, लेकिन वह अदालत में अपना नाम साफ करने का मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं. 

W1 के एक नाइटक्लब में हुआ था मामला

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक बयान में शुक्रवार (07 अगस्त, 2026) को कहा गया कि मेट की जांच के बाद एक व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया गया है. नॉर्थम्प्टन के 30 वर्षीय इवान टोनी पर गुरुवार, 31 जुलाई को शारीरिक चोट पहुंचाने वाली मारपीट का आरोप लगाया गया था.  अब वह गुरुवार, 24 सितंबर, 2026 को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे. यह आरोप मारपीट से जुड़ा है, जो कथित तौर पर 6 दिसंबर, 2025 को वार्डोर स्ट्रीट, W1 के एक नाइटक्लब में हुई थी. 

Tags: Sports News
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