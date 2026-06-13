फीफा विश्व कप में इंग्लैंड टीम के साथ ‘डकैती’… जूते-जर्सी तक उड़ा ले गए चोट, सिर्फ छोड़ी ये चीज!

FIFA World Cup 2026: फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup) की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. इंग्लैंड की टीम क्रोएशिया के खिलाफ अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है, लेकिन उससे पहले ही टीम को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ डकैती की घटना सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंग्लिश टीम के कई खिलाड़ियों के बूट, फुटबॉल और अन्य जरूरी उपकरण रास्ते में ही चोरी हो गए. इस घटना ने फीफा वर्ल्ड कप में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह घटना कंसास सिटी की है, जब इंग्लैंड के पहले प्रैक्टिस सेशन से ठीक पहले चोरों ने वैन से खिलाड़ियों के मैच के जूते और जर्सी गायब कर दिए.

रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप से पहले फ्लोरिडा में अपना प्री-टूर्नामेंट कैंप लगाया था. ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद शनिवार सुबह प्लेन से सभी खिलाड़ी कंसास सिटी (अमेरिका) पहुंचे. खिलाड़ियों के सामान को पहले ही सड़क मार्ग से भेज दिया गया था, लेकिन वो रास्ते में ही चोरी हो गए. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, चोर खिलाड़ियों के बूट से लेकर फुटबॉल तक लेकर फरार हो गए हैं.

इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका

वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले खिलाड़ियों के सामान चोरी होने से इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों के लिए नए बूट और जरूरी सामान की व्यवस्था में जुट गई है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि खिलाड़ियों का कितना सामान चोरी हुआ है और कितना नुकसान हुआ है. डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, बचे हुए सामान में सिर्फ एक फुटबॉल बची थी. इसके अलावा वैन में रखे सभी सामान गायब हो गए.

England targeted by World Cup heist plot: Stars’ boots and team’s training equipment stolen in transit from Florida to Kansas training base as inquest into extent of theft begins https://t.co/LDbeB8dKRA — Daily Mail Sport (@MailSport) June 13, 2026

इंग्लैंड का पहला मैच कब होगा?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मुकाबले से पहले चोरी की घटना से इंग्लैंड को खिलाड़ियों की तैयारियों में बाधा आ गई है. बता दें कि इस विश्व कप में इंग्लैंड का पहला मैच क्रोएशिया के खिलाफ होने वाला है. यह मुकाबला 18 जून को होने वाला है. फिलहाल चोरी की घटना को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर इसमें किसका हाथ है. इस घटना को लेकर एफए (द फुटबॉल एसोसिएशन) स्थानीय पुलिस के संपर्क में है. रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा अधिकारियों को शक है कि जिन ड्राइवरों को सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसमें से कोई शख्स वारदात में शामिल हो सकता है. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है.