FIFA World Cup 2026: अपने मैच से पहले क्रिकेट खेलने लगी ये फुटबॉल टीम, देख दंग रह गया हर शख्स; हैरान करने वाली है पीछे की वजह

FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड की फुटबॉल टीम अभी USA के फ्लोरिडा में FIFA वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रही है. टीम का फोकस बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने ऑन-फील्ड परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर है, लेकिन हाल ही में कैंप से एक अलग तस्वीर सामने आई है. कड़ी फुटबॉल ट्रेनिंग के बीच, खिलाड़ियों ने कुछ समय क्रिकेट खेलते हुए भी बिताया. इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन भी बैट और बॉल दोनों के साथ दिखे. उन्होंने बैटिंग का मज़ा लिया और बॉलिंग में भी हाथ आज़माया.

इंग्लैंड में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों मशहूर

इंग्लैंड में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का एक मज़बूत ट्रेडिशन रहा है. यही वजह है कि कई फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट में भी माहिर हैं. हैरी केन को पहले भी कई मौकों पर क्रिकेट खेलते देखा गया है. टोटेनहम हॉटस्पर के साथ उनके समय से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं.

क्यों खेला क्रिकेट?

टीम मैनेजमेंट लंबे समय से बड़े टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के तालमेल को बेहतर बनाने के लिए क्रिकेट जैसी एक्टिविटी का इस्तेमाल करता रहा है. इससे लगातार फुटबॉल ट्रेनिंग से थोड़ी राहत मिलती है और टीम की समझ मज़बूत होती है.

7 जून को खेला फ्रेंडली मैच

इंग्लैंड ने 7 जून को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेला. टीम अब 17 जून से अपना वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू करेगी. कोच थॉमस ट्यूशेल की गाइडेंस में टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का लक्ष्य रखेगी.

1966 के बाद नहीं जीता कोई भी टाइटल

इंग्लैंड ने 1966 में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद से यह टाइटल नहीं जीता है. इस बार टीम को क्रोएशिया, घाना और पनामा के साथ ग्रुप E में रखा गया है. उनका पहला मैच 17 जून को क्रोएशिया के खिलाफ होगा.

वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज से पहले क्रिकेट का यह छोटा सेशन खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था. यह टीम स्पिरिट, कोऑर्डिनेशन और मेंटल फ्रेशनेस बनाने का भी एक तरीका था. यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ऑफ-फील्ड तैयारी वर्ल्ड कप में टीम के परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालती है.