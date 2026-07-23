दुनिया का सबसे बिगड़ैल क्रिकेटर, जिसने नशे में किया ऐसा घिनौना कांड, रातों-रात बर्बाद हो गया करियर

Monty Panesar: क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसे खिलाड़ियों को देखा गया है, जिनकी बदमाशी के कई किस्से सामने आए हैं. इन्हीं खिलाड़ियों में भारतीय मूल के इंग्लिश क्रिकेटर मोंटी पनेसर भी शामिल हैं. इंग्लैंड के इस स्पिन गेंदबाज ने एक ऐसी हरकत की थी, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया था. दरअसल, साल मोंटी पनेसर ने शराब के नशे में ब्राइटन के शूश नाइट क्लब में शराब के नशे में बवाल मचा दिया था. जानें पूरा किस्सा…

मोंटी पनेसर की घटिया हरकत

यह घटना साल 2013 की है. उस समय ऑस्ट्रेलियाई टीम एशेज सीरीज खेलने के लिए आई थी. मोंटी पनेसर को तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी. उस दौरान मोंटी पनेसर समुद्र तट पर स्थित एक क्लब में गए थे. वहां पर कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि पनेसर उन्हें परेशान कर रहे हैं. इसके बाद पनेसर को बाहर जाने के लिए कहा गया. इस पर मोंटी पनेसर भड़क गए और वह सीधे क्लब के ऊपर प्रोमेनेड (जहां आमतौर पर लोग टहलने या घूमने जाते हैं) पर चले गए. वहां से उन्होंने नीचे खड़े बाउंसरों पर पेशाब कर दिया.

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पनेसर पर लगा भारी जुर्माना

इस घटिया हरकत के बाद मोंटी पनेसर भागने लगे. क्लब के बाउंसरों ने उनका पीछा किया और उन्हें पिज्जा पार्लर में पकड़ लिया. फिर पनेसर को वापस क्लब लाया गया और पुलिस को बुलाया गया. इस हरकत के लिए पनेसर पर 90 पाउंड का जुर्माना लगाया. साथ ही उन्होंने बिना किसी शर्त के अपने वकील के जरिए माफी भी मांगी. इस घटना के बाद मोंटी पनेसर का करियर खत्म हो गया, क्योंकि वह फिर कभी इंग्लैंड की टीम में वापसी नहीं कर पाए.

मोंटी पनेसर का करियर

मोंटी पनेसर के करियर की बात करें, तो उन्होंने साल 2006 में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने टेस्ट में 50 मैच खेले, जिसमें 167 विकेट हासिल किए. इसके अलावा वनडे में पनेसर ने 26 मैचों में 24 विकेट चटकाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में पनेसर ने सिर्फ 1 मैच खेला, जिसमें 2 विकेट अपने नाम किए.