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कभी भारत से छीना था वर्ल्ड कप, अब उसी चैंपियन क्रिकेटर ने लिया संन्यास, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद कहेंगी अलविदा

Heather Knight Retirement: भारत और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के बीच रिटायरमेंट का एलान कर दिया है. वह अपनी साथी क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 12, 2026 12:33:19 PM IST

इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज कप्तान हीदर नाइट ने लिया संन्यास.
इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज कप्तान हीदर नाइट ने लिया संन्यास.


Heather Knight Retirement: इंग्लैंड महिला टीम की पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर हीदर नाइट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का एलान कर दिया है. उन्होंने भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच के बीच संन्यास की घोषणा की. यह उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच है, जिसके बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखाई देंगे. हीदर नाइट अपनी साथी खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगी.

हीदर नाइट ने इंग्लैंड के लिए साल 2010 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने करीब 16 सालों तक इंग्लैंड महिला क्रिकेट की बल्लेबाजी में अपना योगदान दिया. इस दौरान हीदर नाइट ने इंग्लैंड के लिए 320 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7,994 रन बनाए हैं.

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भारत का तोड़ा था वर्ल्ड कप जीतने का सपना

हीदर नाइट ने अपने करियर के दौरान कई बेहतरीन पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने साल 2020 में महिला टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कैनबरा के मैदान पर धमाकेदार शतक लगाया था, जिसके साथ वह इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं. हालांकि उनके करियर का सबसे यादगार लम्हा तब आया, जब उन्होंने साल 2017 में अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया था.

ये भी पढ़ें: लॉर्ड्स में गूंजा क्रांति गौड़ का नाम, ‘पंजा’ खोलकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

हीदर नाइट की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर 2017 में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराया था. बता दें कि हीदर नाइट ने इंग्लैंड के लिए साल 2016 से लेकर 2025 तक कप्तानी भी की, जिस दौरान इंग्लैंड को 199 मैचों में 134 जीत मिली. हालांकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज हारने के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ दी.

हीदर नाइट का करियर

इंग्लैंड की दिग्गज बल्लेबाज हीदर नाइट अपने देश के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में कुल 15 मैच खेले हैं, जिनमें भारत के खिलाफ खेला जा रहा लॉर्ड्स टेस्ट मैच भी शामिल है. इस मैच से पहले उनके नाम 25 पारियों में 970 टेस्ट रन दर्ज हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, वनडे में हीदर नाइट 160 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 151 पारियों में उनके बल्ले से 35.54 की औसत से 4,372 रन आए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम 3 शतक और 27 अर्धशतक दर्ज हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की बात करें, तो इस फॉर्मेट में हीदर नाइट ने 145 मैचों की 128 पारियों में 2,656 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: IND W vs ENG W
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