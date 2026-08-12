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चोट ने खत्म किया करियर, इंग्लैंड के खिलाड़ी ने सिर्फ 30 की उम्र में छोड़ा क्रिकेट, बोला- यही सही कदम

Danny Lamb Retirement: इंग्लैंड के ऑलराउंडर डैनी लैंब ने गर्दन की चोट के कारण 30 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. वह इंग्लैंड की महिला बल्लेबाज एम्मा के बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल 32 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 6:17:28 PM IST

इंग्लैंड के क्रिकेटर डैनी लैम्ब ने सिर्फ 30 की उम्र में छोड़ा क्रिकेट.
इंग्लैंड के क्रिकेटर डैनी लैम्ब ने सिर्फ 30 की उम्र में छोड़ा क्रिकेट.


Danny Lamb Retirement: इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेटर डैनी लैम्ब (Danny Lamb) ने सिर्फ 30 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. ससेक्स के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर ने गर्दन की गंभीर चोट के कारण यह फैसला लिया है. इस चोट की वजह से उनका क्रिकेट करियर जल्दी ही खत्म हो गया. डैनी लैम्ब को काउंटी चैंपियनशिप को मौजूदा सीजन की शुरुआत में यह चोट लगी थी, जिससे उनकी गर्दन में डिस्क हर्नियेशन (रीढ़ की हड्डी के अंदर के लिक्विड का बाहर जाना) की समस्या हुई थी.

इससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा. पिछले महीने ही उनकी सर्जरी हुई, लेकिन उनके लिए अब क्रिकेट खेलना संभव नहीं है. डॉक्टर्स ने डैनी लैम्ब को क्रिकेट से दूर रहने की सलाह दी है. इसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट का एलान कर दिया.

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क्या बोले डैनी लैम्ब?

ससेक्स के ऑलराउंडर डैनी लैम्ब ने कहा कि चोट के कारण अपने करियर का अंत करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मेडिकल सलाह लेने के बाद, मुझे पता है कि यह मेरे लॉन्ग-टर्म हेल्थ के लिए यह सही कदम है. उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल खेल में एक दशक से ज्यादा समय बिताना उनके लिए सौभाग्य की बात ही. डैनी ने कहा कि लैंकाशर और ससेक्स दोनों टीमों का आभार व्यक्त किया, जिसके लिए वे खेल चुके हैं.

डैनी ने आगे कहा, ‘मैं जन्मजात प्रतिभाशाली खिलाड़ी तो नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा टीम के लिए अपना सब कुछ देने की कोशिश की और हमें जीत दिलाने के लिए जो भी जरूरी था, वो किया. मुझे कुछ अविश्वसनीय पल जीने का सौभाग्य मिला है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे. साथ ही कुछ ऐसे निजी पल भी हैं, जब मैंने बेहतरीन साथियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया और जीवन भर की दोस्ती बनाई.’

ये भी पढ़ें: Team India Injury: किस के पैर, तो किसी की उंगली में दर्द, 13 खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे, ऐसा लग रहा, एक पूरी टीम चोटिल

डैनी लैम्ब का करियर

डैनी लैम्ब घरेलू क्रिकेट में लैंकाशर और ससेक्स के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने साल 2024 में ससेक्स के लिए खेलना शुरू किया. इससे पहले वो लैंकाशर के लिए सभी फॉर्मेट में 93 मैच खेले. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 38 मैच खेले हैं, जिसमें 33.13 की औसत से 68 विकेट चटकाए हैं. साथ ही 1,232 रन भी बनाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में डैनी ने 34 मैचों में 45 विकेट अपने नाम किए हैं, जबकि बल्ले से 592 रन भी बनाए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 83 मैचों में 61 विकेट और 578 रन दर्ज हैं.

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