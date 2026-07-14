IND vs ENG: वनडे सीरीज शुरू होते ही घबराया इंग्लैंड! पहले मैच के बीच खेला दांव, खूंखार गेंदबाज को बुलाया

Brydon Carse Added To England Squad: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 14 जुलाई को पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के बीच में ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्क्वाड में बदलाव किया है. भारत के खिलाफ बाकी 2 वनडे मुकाबलों के लिए इंग्लैंड की टीम में 30 साल के तेज गेंदबाज की वापसी हुई है. ब्रायडन कार्स को इस सीरीज के बाकी मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया है. वह कलाई और कोहनी की चोटों से उबरने के बाद और विटैलिटी ब्लास्ट में डरहम के साथ 3 मैच खेलने के बाद वापसी कर रहे हैं. ब्रायडन कार्स के आने से इंग्लैंड के पेस अटैक को मजबूती मिलेगी.

कौन हैं ब्रायडन कार्स?

30 साल के ब्रायडन कार्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, जो भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी कर रहे हैं. ब्रायडन कार्स ने साल 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था. उन्होंने अपनी तीसरे ही मैच में 5 विकेट चटकाए थे, जिसके बाद टीम में उनकी जगह लगभग पक्की हो गई. वनडे क्रिकेट में ब्रायडन कार्स ने अभी तक इंग्लैंड के लिए 30 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान 29 पारियों में उन्होंने 34 विकेट चटकाए हैं, जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी शामिल है. अब वह भारत के खिलाफ बाकी दो वनडे मुकाबलों में खेलते नजर आएंगे.

Welcome back, Carsey 🤝 — England Cricket (@englandcricket) July 14, 2026

पहले वनडे मुकाबले का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. 28 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाए हैं. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट चटकाया. फिलहाल इंग्लैंड की ओर से जो रूट (22) और लियाम डॉसन (16) बल्लेबाजी कर रहे हैं.

वनडे सीरीज के बाकी मैचों का शेड्यूल

दूसरा वनडे- 16 जुलाई (सोफिया गार्डन्स)

तीसरा वनडे- 19 जुलाई (लॉर्ड्स)

भारत के खिलाफ इंग्लैंड की स्क्वाड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट, जोश टंग.