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WTC Points Table: इंग्लैंड छठे नंबर पर, पाइंट परसेंट में बड़ा इजाफा, पाकिस्तान टीम का बुरा हाल

इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली. इस जीत के बाद इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पाइंट्स टेबल में फायदा हुआ और उसका अंक परसेंट बढ़कर 38.54 हो गया. पाकिस्तान 14.81 परसेंट अंकों के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर है.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 7:35:43 PM IST

पाकिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड का हाल.
पाकिस्तान को हराने के बाद इंग्लैंड का हाल.


इंग्लैंड ने बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. शनिवार, 12 सितंबर को मिली इस जीत से इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पाइंट्स टेबल में भी फायदा हुआ है. पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए सिर्फ 130 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे मेजबान टीम ने महज 25 ओवर में हासिल कर लिया. कप्तान जो रूट ने 62 रन बनाए, जबकि जॉर्डन कॉक्स 59 रन बनाकर नाबाद रहे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए जो रूट की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही. उन्होंने रज़ाउल्लाह की पहली गेंद को स्लिप के ऊपर से खेल दिया और चौका हासिल किया. इसके बाद उन्होंने तेजी से खुद को संभाला और इंग्लैंड की पारी को मजबूती दी. रूट को एक बड़ा जीवनदान भी मिला, जब उन्होंने मोहम्मद अली की गेंद पर शॉट खेलते हुए गेंद अपने ही स्टंप पर मार दी. हालांकि, गेंद को नो-बॉल करार दिए जाने के कारण वह आउट होने से बच गए और पाकिस्तान के गेंदबाज को निराशा हाथ लगी.

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WTC पाइंट्स टेबल में इंग्लैंड को फायदा
तीसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड 34.44 परसेंट अंकों के साथ WTC तालिका में छठे स्थान पर था. बर्मिंघम में जीत के बाद उसका अंक परसेंट बढ़कर 38.54 हो गया है. ऑस्ट्रेलिया 80 परसेंट के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 75 परसेंट और न्यूजीलैंड 72.22 परसेंट के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. भारत 51.52 परसेंट अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बना हुआ है.

पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ीं
पाकिस्तान के लिए यह हार बेहद निराशाजनक रही. मौजूदा डब्ल्यूटीसी सेशन में यह उसकी सातवीं हार है और टीम 14.81 परसेंट अंक के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर बनी हुई है. मैच से पहले पाकिस्तान का अंक परसेंट 16.67 था. इंग्लैंड की पारी के दौरान जो रूट को एक और जीवनदान मिला, जब उन्होंने अब्बास की गेंद को पहली और दूसरी स्लिप के बीच से खेल दिया, लेकिन दोनों क्षेत्ररक्षक कैच लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सके. रूट और कॉक्स ने इन मौकों का फायदा उठाते हुए इंग्लैंड को आसान जीत दिला दी.

Tags: EnglandWTC Points Table
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