39 साल के क्रिकेटर का टूटा सब्र, 702 विकेट लेने के बावजूद नहीं कर पाया डेब्यू, अब किया संन्यास का एलान

Keith Barker Retirement: इंग्लैंड के अनुभवी ऑलराउंडर कीथ बार्कर ने अचानक क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रोफेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. 39 साल के कीथ बार्कर ने साल 2009 में वार्विकशायर के लिए प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इस सीजन कीथ बार्कर ने 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर क्लब में वापसी की है, जबकि इससे पहले 7 सीजन उन्होंने हैम्पशायर के साथ बिताए थे. हालांकि घुटने की चोट के कारण वह टीम के लिए ज्यादा मुकाबले नहीं खेल पाए. वह इस सीजन वार्विकशायर के लिए सिर्फ 2 चैम्पियनशिप मैचों में ही खेल पाए, जिनमें से सबसे हालिया मैच जून में स्कारबोरो में यॉर्कशायर के खिलाफ ड्रॉ रहा था.

कीथ बार्कर का घरेलू करियर

करियर की बात करें, तो कीथ बार्कर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 171 फर्स्ट क्लास, 73 लिस्ट ए और 65 टी20 मैच खेले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कीथ बार्कर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 544 विकेट चटकाए. साथ ही उन्होंने बल्ले से भी 5,554 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे.

इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में कीथ बार्कर ने 73 मैचों में 89 विकेट लिए और बल्ले से 639 रन बनाए. वहीं, टी20 में बार्कर के नाम 65 मैचों में 69 विकेट और 383 रन दर्ज हैं. कुल मिलाकर कीथ बार्कर ने घरेलू क्रिकेट में 702 विकेट चटकाए. हालांकि उनके इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद बार्कर को इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका नहीं मिल पाया.

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संन्यास पर क्या बोले बार्कर?

39 वर्षीय कीथ बार्कर अपने संन्यास का एलान करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा, ‘वार्विकशायर मेरे लिए क्या मायने रखता है इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मैं पहली बार 2008 में इस क्लब में आया था और यहां दस साल बिताए. इसके बाद हैम्पशायर में 7 शानदार सीजन रहे और फिर मुझे वापस आने और अपने करियर का अंत वहीं करने का मौका मिला, जहां से सब शुरू हुआ था.’

बार्कर ने आगे कहा, ‘मैं वार्विकशायर में सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बड़ा हुआ. मैंने अपने कुछ सबसे करीबी दोस्त बनाए और बियर की जर्सी पहनकर अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल बिताए. दुर्भाग्य से, एक लंबे करियर और कई चोटों के बाद, मेरा शरीर अब मुझे बता रहा है कि यह रुकने का समय है.’