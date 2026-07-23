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England Upcoming Matches: 2027 में इंग्लैंड कितने मुकाबले खेलेगी? किस किस टीम से होंगे मैच, देखें शेड्यूल

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने 2027 के घरेलू इंटरनेशनल सीजन का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज सबसे बड़ा आकर्षण होगी. इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें भी इंग्लैंड का दौरा करेंगी. वहीं इंग्लैंड महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच महिला एशेज भी खेली जाएगी.

By: Satyam Sengar | Published: July 23, 2026 4:12:54 PM IST

2027 में इंग्लैंड कितने मुकाबले खेलेगी?
2027 में इंग्लैंड कितने मुकाबले खेलेगी?


इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार, 23 जुलाई को साल 2027 के घरेलू इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया. इस सीजन का सबसे बड़ा आकर्षण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली पांच टेस्ट मैचों की प्रतिष्ठित एशेज सीरीज होगी. इसके अलावा इंग्लैंड की मेजबानी में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें भी अलग-अलग फॉर्मेट में क्रिकेट खेलती नजर आएंगी.

इंग्लैंड का घरेलू सीजन मई में पाकिस्तान के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से शुरू होगा. पहला मुकाबला 15 मई को साउथैम्प्टन के रोज बाउल मैदान पर खेला जाएगा. इसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड (19 मई), हेडिंग्ले, लीड्स (21 मई), चेस्टर-ले-स्ट्रीट (23 मई) और कार्डिफ (26 मई) में बाकी चार वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. इसके बाद बांग्लादेश की टीम 28 मई से 1 जून तक लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी.

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एशेज सीरीज का पूरा शेड्यूल
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज की शुरुआत 18 से 22 जून तक ट्रेंट ब्रिज में होगी. दूसरा टेस्ट 30 जून से 4 जुलाई तक लॉर्ड्स में खेला जाएगा. इसके बाद तीसरा टेस्ट 8 से 12 जुलाई तक एजबेस्टन, चौथा टेस्ट 21 से 25 जुलाई तक साउथैम्प्टन और पांचवां तथा अंतिम टेस्ट 29 जुलाई से 2 अगस्त तक द ओवल मैदान पर आयोजित किया जाएगा. क्रिकेट फैंस को इस ऐतिहासिक सीरीज का लंबे समय से इंतजार रहेगा.

न्यूजीलैंड दौरा और महिला एशेज भी खास
सितंबर में इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टी20 इंटरनेशनल और पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. यह वनडे सीरीज अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. वहीं इंग्लैंड महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच महिला एशेज भी खेली जाएगी. इस सीरीज की शुरुआत 24 से 27 जून तक हेडिंग्ले में एकमात्र टेस्ट से होगी, जिसके बाद जुलाई में तीन टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मुकाबले आयोजित किए जाएंगे.

Tags: England Cricket
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