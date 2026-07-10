ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव

क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आज यानी शुक्रवार (10 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. महिला क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाबला बेहद खास और ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब लॉर्ड्स के मैदान पर कोई महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इसी मैदान पर ठीक 142 साल पहले पुरुषों का पहला टेस्ट मैच खेला गया था.

अगर दोनों टीमों के पिछले टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. पिछले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 347 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी थी. उस मैच में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहली पारी में शानदार 67 रन बनाने के साथ-साथ पूरे मैच में कुल 9 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया था.

मैच से जुड़ी अहम जानकारियां (Match Timings)

मुकाबला: भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (इकलौता टेस्ट मैच)

तारीख: आज, शुक्रवार (10 जुलाई, 2026)

मैदान: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन

टॉस का समय: दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार) खेला जा रहा है

मैच शुरू होने का समय: दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

कहाँ देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट? (Live Streaming Details)

यदि आप इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे लाइव देख सकते हैं:

टीवी पर लाइव टेलीकास्ट: भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर किया जाएगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म (Live Streaming): ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी.