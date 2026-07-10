Home > क्रिकेट > ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव

ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव

IND W vs ENG W Live Streaming: लॉर्ड्स के मैदान पर आज इतिहास रचा जाएगा. भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है, जानें कब और कहाँ देखें LIVE!

By: Shivani Singh | Last Updated: July 10, 2026 4:12:36 PM IST

IND W vs ENG W Live Streaming: लॉर्ड्स के मैदान पर आज इतिहास रचा जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है, जानें कब और कहाँ देखें LIVE!
IND W vs ENG W Live Streaming: लॉर्ड्स के मैदान पर आज इतिहास रचा जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज से शुरू हो रहा है, जानें कब और कहाँ देखें LIVE!


क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आज यानी शुक्रवार (10 जुलाई) से भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है. महिला क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाबला बेहद खास और ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब लॉर्ड्स के मैदान पर कोई महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि इसी मैदान पर ठीक 142 साल पहले पुरुषों का पहला टेस्ट मैच खेला गया था.

अगर दोनों टीमों के पिछले टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. पिछले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 347 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी थी. उस मैच में स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया था. उन्होंने पहली पारी में शानदार 67 रन बनाने के साथ-साथ पूरे मैच में कुल 9 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया था.

You Might Be Interested In

मैच से जुड़ी अहम जानकारियां (Match Timings)

  • मुकाबला: भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (इकलौता टेस्ट मैच)
  • तारीख: आज, शुक्रवार (10 जुलाई, 2026)
  • मैदान: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन
  • टॉस का समय: दोपहर 3:00 बजे (भारतीय समयानुसार) खेला जा रहा है
  • मैच शुरू होने का समय: दोपहर 3:30 बजे (भारतीय समयानुसार)

कहाँ देखें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट? (Live Streaming Details)

यदि आप इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो भारत में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसे लाइव देख सकते हैं:

टीवी पर लाइव टेलीकास्ट: भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर किया जाएगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म (Live Streaming): ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके अलावा, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी.

Tags: IND vs ENG
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैट कट करने के लिए कौन से फल खाने चाहिए?

July 9, 2026

अजीनोमोटो खाने के नुकसान

July 9, 2026

श्रेयस अय्यर को छोड़िए… इन कप्तानों ने हारे सबसे ज्यादा...

July 9, 2026

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026
ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव
ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव
ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव
ENG W vs IND W Test Match Live Streaming: लॉर्ड्स में आज ऐतिहासिक महामुकाबला; जानें भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें लाइव