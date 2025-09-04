शर्मनाक हार का बदला लेने उतरेगी हैरी ब्रुक की टीम, जानें कब और कहां देखें मुकाबला

ENG vs SA Live Streaming: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के 3 मौचों का वनडे सीरीज खेला जा रहा है। सीरीज का दूसरा मुकाबला आज लंदन लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। अब दूसरे मुकाबले में हैरी ब्रूक की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम करारी हार के बाद फिर से एकजुट होने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर प्रोटियाज़ टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को तीन वनडे मुकाबले के सीरीज में 2-1 से हराने के बाद इंग्लैंड पहुँची है। साउथ अफ्रीका ने पहले वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी जीत (शेष गेंदों के लिहाज से) दर्ज की।

इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया

बता दें कि साउथ अफ्रीका ने तीन मैचों के सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। प्रोटियाज़ की गेंदबाज़ी के आगे इंग्लैंड पूरी तरह से बिखर गया और साउथ अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 132 रनों का ही टारगेट दिया।132 रनों के मामूली टारगेट को दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में ही हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका कि ओर से एडेन मार्करम (55 गेंदों पर 86* रन) और रयान रिकेल्टन (59 गेंदों पर 31 रन) की शानदार पारी खेली।

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2 सितंबर, 2025 को खेला जाएगा।

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कहाँ खेला जा रहा है?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ का दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा।

इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कब शुरू होगा?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा।

भारत में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे को टीवी पर लाइव कैसे देखें?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 और सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 एचडी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा।

भारत में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण कहाँ देखें?

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे को सोनी लिव ऐप और फैनकोड ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।

इंग्लैंड वनडे टीम: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर)

दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नंद्रे बर्गर, टोनी डी ज़ोरज़ी, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, कागिसो रबाडा