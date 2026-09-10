ENG vs PAK: पाकिस्तान को मिला अगला वकार यूनुस! टेस्ट डेब्यू पर रूट को किया चलता, कौन है ये गेंदबाज?

Who Is Razaullah: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिर्फ 133 के स्कोर पर ढेर हो गई. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान पर खूब कहर बरपाया. इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों की बारी थी, लेकिन टीम में ज्यादातर नए खिलाड़ी थे. इस दौरान अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे 21 साल के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह अपनी टीम के लिए संकटमोचक बनकर सामने आए. रजाउल्लाह ने टेस्ट डेब्यू के पहले ही दिन ऐसी घातक गेंदबाजी की, जिससे पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी. इतना ही नहीं, रजाउल्लाह की तुलना पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वकार यूनुस से की जाने लगी.

सिर्फ 4 गेंद में रूट को किया चलता

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रजाउल्लाह इंग्लैंड की पारी दौरान 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए. उन्होंने अपने डेब्यू की पहली गेंद 143 किमी प्रति घंटे की स्पीड से डाली. इसके बाद दूसरी गेंद 144 की स्पीड पर फेंकी. फिर चौथी बॉल पर रजाउल्लाह की तेज रफ्तार गेंद इंग्लिश कप्तान जो रूट के पैड पर जाकर लगी. पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की और अंपायर ने भी उंगली उठा दी. रजाउल्लाह ने अपने टेस्ट डेब्यू का पहला विकेट इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट के रूप में हासिल किया. रूट के बाद रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे को भी बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया. उनके साइड-ऑन एक्शन और बॉल रिलीज करते समय कलाई की लेट-फ्लिक को देखकर फैंस ने उनकी तुलना वकार यूनुस से करनी शुरू कर दी.

कौन हैं रजाउल्लाह?

21 साल के युवा तेज गेंदबाज रजाउल्लाह पाकिस्तान के मरदान के रहने वाले हैं. उन्हें लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल किया गया है. इंग्लैंड में डेब्यू करने से पहले रजाउल्लाह ने सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 30 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भी कुछ मैच खेल चुके हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. पाकिस्तान की पहली पारी में बल्लेबाजी बेहद खराब रही. टीम में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज सैम अयूब बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे. आखिरकार पाकिस्तान की पहली पारी सिर्फ 133 के स्कोर पर सिमट गई. पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. पाकिस्तान के लिए सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अब्बास ने 21 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक (52) और डैन लॉरेंस (5) क्रीज पर मौजूद हैं.