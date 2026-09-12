ENG vs PAK: पाकिस्तान को मिला अगला इमरान खान? पहले 4 विकेट झटके, फिर बल्ले से 9 छक्के उड़ाकर मचाई तबाही

ENG vs PAK: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एजबेस्टन में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान के 21 साल के युवा ऑलराउंडर रजाउल्लाह ने अपना डेब्यू किया और पूरी दुनिया में छा गए. रजाउल्लाह ने इंग्लैंड के खिलाफ गेंद और बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चारों तरफ उनकी चर्चा की जा रही है. रजाउल्लाह ने पहले इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए अपनी रफ्तार से कहर बरपाया.

उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए और जो रूट को आउट कर अपना पहला इंटरनेशनल विकेट हासिल किया. इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी खेल रही थी और मुश्किल में फंसी थी, तो रजाउल्लाह हीरो बनकर सामने आए. रजाउल्लाह ने 9वें नंबर पर आकर तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 63 गेंद पर 81 रनों की आतिशी पारी खेली.

रजाउल्लाह ने रचा इतिहास

21 साल के रजाउल्लाह ने 9वें नंबर पर खेलते हुए 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इतिहास रच दिया. दरअसल, इस पारी के दौरान उनके बल्ले से 9 छक्के आए. इसी के साथ रजाउल्लाह ने डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में न्यूजीलैंड के टिम साउदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इतना ही नहीं, वह 9वें नंबर पर खेलते हुए एक पारी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. इसके अलावा वह पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. रजाउल्लाह ने सिर्फ 43 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया.

RAZAULLAH KHAN — FULL BATTING vs ENGLAND! 🇵🇰 ON HIS TEST DEBUT! 👏🏻 81 runs off 63 balls — 4 fours & 9 sixes! pic.twitter.com/1PaR6TZgxq — Rehan 56 (@imrehan56) September 11, 2026

इमरान खान से क्यों हो रही तुलना?

रजाउल्लाह के ऑलराउंड प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तानी फैंस उनकी तुलना पूर्व दिग्गज इमरान खान से कर रहे हैं. इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर हैं. उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी और खतरनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान को कई मैच जिताए थे. इतना ही नहीं, इमरान खान की कप्तानी में ही पाकिस्तान ने पहली बार साल 1992 में विश्व कप का खिताब जीता था.

मैच का क्या हाल?

एजबेस्टन टेस्ट की बात करें, तो इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहली पारी में निराशाजनक बल्लेबाजी करते हुए 133 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने 453 रन बनाकर 320 रनों की लीड हासिल कर ली थी. फिर पाकिस्तान ने दूसरी पारी में थोड़ी वापसी की और 449 रन बनाकर 129 रनों की बढ़त हासिल की. अब इंग्लैंड को यह टेस्ट जीतने के 130 रनों की जरूरत है. अगर इंग्लैंड यह मैच जीत लेता है, तो पाकिस्तान को 3-0 क्लीन स्वीप कर देगी.