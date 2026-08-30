ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

Mohammad Abbas 5 Wicket Haul: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स (ENG vs PAK) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने इतिहास रच दिया. उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच की तीसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. उन्होंने 22 ओवर में 57 रन खर्च करते हुए 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसी के साथ मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के 7वें ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल लिया है. उन्होंने ओली रॉबिन्सन को आउट कर यह खास उपलब्धि अपने नाम की. मोहम्मद अब्बास से पहले पाकिस्तान के 6 गेंदबाज लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, जिनमें खान मोहम्मद (1954), मुदस्सर नजर (1982), वकार यूनुस (1992), मुश्ताक अहमद (1996), मोहम्मद आमिर (2010) और यासिर शाह (2016) शामिल हैं.

मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स टेस्ट में मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) ने इंग्लैंड के खिलाफ घातक गेंदबाजी की. उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. इस तरह उन्होंने कुल 9 विकेट लिया और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, मोहम्मद अब्बास लॉर्ड्स के मैदान पर किसी एक टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज पेसर वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वकार यूनुस ने साल 1996 के लॉर्ड्स टेस्ट में 49 ओवर गेंदबाजी करते हुए 154 रन देकर 8 विकेट झटके थे. वहीं, अब्बास ने सिर्फ 40.1 ओवरों में 127 रन देकर 9 विकेट हासिल कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में वकार यूनुस की बराबरी कर ली है. वकार ने अपने करियर में 1992 से 2001 के बीच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेले, जिनकी 5 पारियों में उन्होंने 17 विकेट हासिल किए थे. वहीं, मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 17 विकेट लेकर वकार यूनुस की बराबरी कर ली. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मोहम्मद आमिर (14 विकेट) हैं, जबकि चौथे स्थान पर वसीम अकरम (12 विकेट) का नाम दर्ज है.

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इतिहास रचने की दहलीज पर मोहम्मद अब्बास

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्लेन मैक्ग्रा और सर रिचर्ड हेडली के नाम दर्ज है. उन दोनों ने 26-26 विकेट लिए हैं. वहीं, एशियाई गेंदबाजों की बात करें, तो मोहम्मद अब्बास इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने भारतीय गेंदबाज बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, ईशांत शर्मा, पाकिस्तान के वकार यूनुस की बराबरी कर ली है.