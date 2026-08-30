Home > खेल > ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

Mohammad Abbas 5 Wicket Haul: मोहम्मद अब्बास ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 9 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. वह एशियाई गेंदबाजों में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा भी अब्बास ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 30, 2026 5:46:05 PM IST

मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में 9 विकेट लेकर रचा इतिहास.
मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में 9 विकेट लेकर रचा इतिहास.


Mohammad Abbas 5 Wicket Haul: इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स (ENG vs PAK) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने इतिहास रच दिया. उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से मैच की तीसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. उन्होंने 22 ओवर में 57 रन खर्च करते हुए 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसी के साथ मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान के 7वें ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल लिया है. उन्होंने ओली रॉबिन्सन को आउट कर यह खास उपलब्धि अपने नाम की. मोहम्मद अब्बास से पहले पाकिस्तान के 6 गेंदबाज लॉर्ड्स में 5 विकेट हॉल ले चुके हैं, जिनमें खान मोहम्मद (1954), मुदस्सर नजर (1982), वकार यूनुस (1992), मुश्ताक अहमद (1996), मोहम्मद आमिर (2010) और यासिर शाह (2016) शामिल हैं.

मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास

लॉर्ड्स टेस्ट में मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) ने इंग्लैंड के खिलाफ घातक गेंदबाजी की. उन्होंने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए. इस तरह उन्होंने कुल 9 विकेट लिया और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दरअसल, मोहम्मद अब्बास लॉर्ड्स के मैदान पर किसी एक टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी तेज गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में पूर्व दिग्गज पेसर वकार यूनुस का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वकार यूनुस ने साल 1996 के लॉर्ड्स टेस्ट में 49 ओवर गेंदबाजी करते हुए 154 रन देकर 8 विकेट झटके थे. वहीं, अब्बास ने सिर्फ 40.1 ओवरों में 127 रन देकर 9 विकेट हासिल कर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

You Might Be Interested In

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में वकार यूनुस की बराबरी कर ली है. वकार ने अपने करियर में 1992 से 2001 के बीच लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेले, जिनकी 5 पारियों में उन्होंने 17 विकेट हासिल किए थे. वहीं, मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 17 विकेट लेकर वकार यूनुस की बराबरी कर ली. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मोहम्मद आमिर (14 विकेट) हैं, जबकि चौथे स्थान पर वसीम अकरम (12 विकेट) का नाम दर्ज है.

ये भी पढ़ें: गंभीर-अगरकर का सीक्रेट प्लान! 2027 के विश्व कप में होगी धुरंधर प्लेयर की एंट्री, अय्यर की बढ़ेगी टेंशन?

इतिहास रचने की दहलीज पर मोहम्मद अब्बास

लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्लेन मैक्ग्रा और सर रिचर्ड हेडली के नाम दर्ज है. उन दोनों ने 26-26 विकेट लिए हैं. वहीं, एशियाई गेंदबाजों की बात करें, तो मोहम्मद अब्बास इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने भारतीय गेंदबाज बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, ईशांत शर्मा, पाकिस्तान के वकार यूनुस की बराबरी कर ली है.

Tags: eng vs pak
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

5 नेता जिन्होंने डिग्री लेने के लिए नहीं देखी उम्र

August 30, 2026

कौन हैं अरिश्फा खान?

August 29, 2026

पेट कम करने के लिए कौन सी चाय पीनी चाहिए?

August 29, 2026

रक्षाबंधन पर कंगना रनौत ने बाबा रामदेव के लिए शेयर...

August 28, 2026

200 MP कैमरे के साथ आते हैं ये स्मार्टफोन्स

August 28, 2026

कौन हैं बिग बॉस 20 के कंटेंस्टेंट्स?

August 28, 2026
ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त
ENG vs PAK: लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने खोला ‘पंजा’, 9 विकेट लेकर मचाया कहर, 30 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त