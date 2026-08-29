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डरपोक निकला पाकिस्तानी बल्लेबाज! मुसीबत में फंसी टीम, फिर भी ड्रेसिंग रूम से नहीं आया बाहर, भड़के फैंस

Imam Ul Haq Controversy: पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम-उल हक इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. क्रिकेट फैंस इंटरनेट पर इमाम को खूब ट्रोल कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि इमाम को क्रिस वोक्स, ऋषभ पंत नाथन लायन जैसे खिलाड़ियों से सीखना चाहिए, जो चोटिल होने के बावजूद अपनी टीम के लिए खेलने मैदान पर उतर जाते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 29, 2026 2:42:33 PM IST

पाकिस्तान के ओपनर इमाम उल हक को फैंस क्यों कर रहे ट्रोल?
पाकिस्तान के ओपनर इमाम उल हक को फैंस क्यों कर रहे ट्रोल?


Imam Ul Haq Controversy: क्रिकेट के मैदान पर मैच के दौरान खिलाड़ियों को अक्सर चोट लगती रहती है. हालांकि जब भी किसी खिलाड़ी की टीम को उसकी जरूरत होती है, तो वो अपनी टीम के लिए दुश्मन टीम से टक्कर लेने के लिए खड़े हो जाते हैं. क्रिकेट इतिहास में ऐसा कई बार देखा गया है. भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर क्रिस वोक्स का टूटे कंधे के साथ बल्लेबाजी के लिए आना इसका बड़ा उदाहरण है. क्रिस वोक्स के अलावा ऋषभ पंत ने भी पैर के टूटे अंगूठे के साथ बल्लेबाजी की थी. ऐसे ढेरों उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी इससे उलट हैं. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऐसा ही देखने को मिला बै. दरअसल, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक लो ग्रेड काफ इंजरी (Calf Injury) की वजह से मैदान पर बैटिंग करने नहीं उतरे.

इमाम उल हक निकले डरपोक!

इंग्लैंड की पारी के दौरान फील्डिंग करते समय इमाम उल हक (Imam Ul Haq) को चोट लगी थी. उन्हें लो ग्रेड काफ इंजरी हो गई. ऐसे में जब पाकिस्तान अपनी पहली पारी खेलने उतरी, तो इमाम उल हक बल्लेबाजी करने नहीं आए. उनकी जगह पाकिस्तान के लिए शान मसूद ने अजान अवैस के साथ पारी की शुरुआत की. पाकिस्तानी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही.

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पाकिस्तान ने सिर्फ 30 रन के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवा दिए. इसके बाद देखते ही देखते पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर भी इमाम उल हक बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर नहीं उतरे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है. इंटरनेट पर इमाम उल हक को डरपोक बताया जा रहा है, जिन्होंने अपनी टीम को मुसीबत में छोड़ दिया और ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे.

ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे इमाम उल हक

माना जा रहा है कि चोट की गंभीरता को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने इमाम उल हक को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए मना किया होगा. हालांकि फैंस का कहना है कि इमाम को पता था कि उनकी चोट लो ग्रेड की है, तो वह थोड़ा रिस्क ले सकते थे. इतना ही नहीं, अगर वह चाहते तो क्रीज पर आकर एक छोर संभालकर रख सकते थे, जिससे उनके साथी बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलती है. अब इसको लेकर क्रिकेट के गलियारों में खूब चर्चा हो रही है. बहुत से फैंस पाकिस्तान के इस बल्लेबाज को ट्रोल कर रहे हैं.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 110 के स्कोर पर ही ढेर हो गई. पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज अजान अवैस ने 46 रन बनाए, जबकि सउद शकील ने 16 रनों की पारी खेली. इन दोनों के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाया. इसके चलते इंग्लैंड को 180 रनों की लीड मिल गई. इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना लिए हैं. फिलहाल 2 दिनों का खेल खत्म होने के बाद इंग्लैंड के पास 261 रनों की लीड है.

Tags: eng vs pakhome-hero-pos-6
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