ENG vs PAK: पाकिस्तान का 3-0 से सफाया, इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट में 8 विकेट से रौंदा, रूट ने रचा इतिहास

ENG vs PAK 3rd Test: बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है. इसी के साथ इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइटवॉश कर दिया है. तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 130 रनों की टारगेट दिया था. मैच के चौथे दिन बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम ने 2 विकेट खोकर आसानी से टारगेट को हासिल कर लिया. वैसे तो इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी. इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद जो रूट और जॉर्डन कॉक्स ने पारी को संभाला. इसके बाद पाकिस्तान एक भी विकेट नहीं ले पाया और इंग्लैंड ने 8 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया. जो रूट ने नाबाद 62 रनों की पारी खेली, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने नाबाद 59 रन बनाए.

तीसरे टेस्ट में क्या-क्या हुआ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन के मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा. बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम पहली पारी में सिर्फ 133 के स्कोर पर ढेर हो गई. पाकिस्तान के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज बेबस दिखाई दिए.

जोश टंग ने अकेले 4 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और ओली रॉबिन्सन ने 3-3 विकेट लिए. इसके बाद इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 453 रन बनाए दिए. इंग्लैंड के लिए एमिलियो गे ने 60 रन बनाए, जबकि हैरी ब्रूक ने 75, डैन लॉरेंस ने 65, जेमी स्मिथ ने 69 और ओली रॉबिन्सन ने 50 रनों की पारी खेली. इसके दम पर इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 320 रनों की लीड हासिल कर ली.

दूसरी पारी में पाकिस्तान ने की वापसी

पाकिस्तानी टीम ने दूसरी पारी में वापसी की और अच्छी बल्लेबाजी पाकिस्तान की ओर से शान मसूद ने 95 रन बनाए, जबकि अजान अवैस ने 59 रनों की पारी खेली. उनके अलावा बाबर आजम ने 76 और रजाउल्लाह ने 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि फिर भी पाकिस्तान की टीम 449 रन ही बना पाई. इससे इंग्लैंड को सिर्फ 130 रन का आसान टारगेट मिला. इंग्लैंड ने सिर्फ 24.2 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया. इस चेज में जो रूट ने 69 रनों की नाबाद पारी खेलकर इतिहास रच दिया. दरअसल, जो रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक दर्ज हो गया है. यह उनका 69वां टेस्ट अर्धशतक है.

इंग्लैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को रौंदा

इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम ने हर मुकाबले में पाकिस्तान पर अपना दबदबा बनाए रखा. पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पारी और 103 रन से हराया. इसके बाद दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रनों से रौंदा. फिर तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर 3-0 से व्हाइटवॉश कर दिया.