Home > खेल > ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने

ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने

ENG vs PAK 3rd Test: बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में तीसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. यह मुकाबला बर्मिंघम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में पाकिस्तान पर व्हाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 9, 2026 1:34:03 PM IST

इंग्लैंडे के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार तय!
इंग्लैंडे के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार तय!


ENG vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच बुधवार (9 सितंबर) को शुरू होगा. यह मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी टीम अपनी इज्जत बचाने उतरेगी. 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-0 से आगे चल रही है. पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों में लगातार बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में पाकिस्तानी टीम आखिरी मैच जीतकर सीरीज को खत्म करना चाहेगी. हालांकि पाकिस्तान के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टीम पहले से विवादों में घिरी हुई है. वहीं, दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम बिना किसी दबाव के पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

बर्मिंघम में पाकिस्तान की हार तय?

बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम का बर्मिंघम के एजबेस्टन में शर्मनाक रिकॉर्ड रहा है. पाकिस्तान ने इस मैदान पर अभी तक 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 5 हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा बाकी 3 मैच ड्रॉ रहे हैं. ऐसे में आंकड़ों के नजरिए से पाकिस्तान का पलड़ा काफी कमजोर दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, पाकिस्तानी टीम भी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. दरअसल, लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के 7 खिलाड़ियों को निकाल दिया. उनकी जगह 7 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिनमें से 5 ने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है. इतना ही नहीं, टेस्ट टीम के हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी उनके पद से हटा दिया गया.

You Might Be Interested In

पहले 2 टेस्ट मैच में पाकिस्तान का बुरा हाल

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट लीड्स में खेला गया था. इस मुकाबले में पाकिस्तान को पारी और 103 रन से शर्मनाक हार मिली थी. इसके बाद दूसरा टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में पाकिस्तान को 194 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. मौजूदा समय में पाकिस्तान की टीम बुरे दौर से गुजर रही है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फेक इंजरी से लेकर फिक्सिंग समेत कई विवाद चर्चा का विषय बने हुए हैं.

कब शुरू होगा तीसरा टेस्ट?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 3:30 बजे शुरू होगा. भारत में इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. इसके अलावा मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव के एप और वेबसाइट पर की जाएगी.

Tags: eng vs pak
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने
ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने
ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने
ENG vs PAK: इंग्लैंड से 0-3 से हारेगा पाकिस्तान! बर्मिंघम में भी होगा लॉर्ड्स जैसा हाल, वजह आई सामने