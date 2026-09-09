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ENG vs PAK: 3 नए चेहरे, सैम अयूब की वापसी… तीसरे टेस्ट में बदली पाकिस्तान की पूरी टीम, फिर भी बुरा हाल!

ENG vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 4 बड़े बदलाव किए. ओपनर सैम अयूब की टीम में वापसी हुई, जबकि 3 नए खिलाड़ियों को डेब्यू हुआ. हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत खराब ही रही. पहली ही पारी में पाकिस्तान ने 26 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 9, 2026 4:43:45 PM IST

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने प्लेइंग-11 में 4 बदलाव किए.
इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने प्लेइंग-11 में 4 बदलाव किए.


ENG vs PAK 3rd Test: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. इस टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग-11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं. पाकिस्तान के 3 नए खिलाड़ियों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है. इसमें विकेटकीपर गाजी गोरी, मोहम्मद इमरान रंधावा और रजाउल्लाह शामिल हैं. इसके अलावा सलामी बल्लेबाज सैम अयूब की टीम में वापसी हुई है. ये चारों ही खिलाड़ी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी टीम की हिस्सा बने हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने लॉर्ड्स टेस्ट के बाद अचानक 7 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया था. उनमें मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक जैसे सीनियर खिलाड़ी भी शामिल थे. इन खिलाड़ियों के बाहर होने की वजह से तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान के नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिला.

इन 4 खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

पाकिस्तान ने लॉर्ड्स टेस्ट में मिली करारी हार के बाद प्लेइंग-11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं. 23 साल के डेब्यूटेंट मुहम्मद गाजी गौरी ने टीम में मोहम्मद रिजवान की जगह ली है. वहीं, सैम अयूब ने इमाम-उल-हक को रिप्लेस किया है. इसके अलावा इस मैच में डेब्यू कर रहे मोहम्मद इमरान रंधावा दाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जबकि रजाउल्लाह 21 साल के युवा बैटिंग ऑलराउंडर हैं. ये सभी खिलाड़ी पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते PCB ने उन्हें मौका दिया है.

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पाकिस्तान का एजबेस्टन में खराब रिकॉर्ड

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन पर खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहां पर उनका खराब रिकॉर्ड है. पाकिस्तान टीम ने एजबेस्टन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है. उन्होंने इस मैदान पर अभी तक कुल 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 5 हार मिली है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

पाकिस्तान की प्लेइंग XI

अजान अवैस, सैम अय्यूब, अब्दुल्लाह शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, गाजी घोरी, मोहम्मद इमरान रंधावा, रजाउल्लाह, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली.

पहली पारी में पाकिस्तान की खराब हालत

एजबेस्टन टेस्ट की पहली पारी में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. सलामी बल्लेबाज सैम अयूब बिना खाता खोले ही आउट हो गए. इसके बाद अजान अवैस भी सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. पाकिस्तान ने सिर्फ 26 के स्कोर पर ही 4 विकेट गंवा दिए. फिलहाल बाबर आजम और सऊद शकील बल्लेबाजी कर रहे हैं.

Tags: eng vs pakPakistan Cricket Team
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