PAK vs ENG: बाबर बनाम रूट, 19 अगस्त से आमने सामने होंगी इंग्लैंड-पाकिस्तान की टीमें, भारत में किस चैनल पर देख पाएंगे Live?

England vs Pakistan Live Streaming: भारत श्रीलंका के बीच चल रहे टेस्ट मैच के बीच एक और टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है. पाकिस्तान और इंग्लैंड (Pak vs ENG; की टीम भी सीरीज के लिए तैयार है. इस सीरीज की शुरुआत 19 अगस्त को होगी. इंग्लैंड की कमान जो रूट के हाथों में होगी तो वहीं, पाकिस्तान की कप्तानी बाबर आजम संभालेंगे. बता दें कि यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि सीरीज में जीत और हार से उनके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पाइंट टेबल की रैंकिंग पर असर पड़ेगा.

बेन स्टोक्स के संन्यास के बाद जो रूट को इंग्लैंड टीम की कमान सौंपी गई है. इससे पहले रूट ने साल 2017 से 2022 के बीच इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचों में कप्तानी की है. उनके नाम इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का भी रिकॉर्ड है. अब देखना होगा कि वह पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं.

कहां देख पाएंगे पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड मैच लाइव?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट 19 से 21 अगस्त तक लीड्स के हेडिंग्ले में खेला जाएगा, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट में दिन का खेल शाम 03:30 PM पर शुरू होगा. इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. इसके अलावा ऑनलाइन देखने के लिए आपको सोनी लिव एप और वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं.

दोनों टीमों का स्क्वॉड: