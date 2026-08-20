ENG vs PAK: रूट ने मैदान पर उतरते ही रचा इतिहास, जैक कैलिस को पछाड़ा, अब सचिन तेंदुलकर के पीछे पड़े

ENG vs PAK, Joe Root: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. जो रूट (Joe Root) ने टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में छठे स्थान पर अपनी जगह बना ली है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के दिग्गज जैक कैलिस को पीछे छोड़ दिया है. पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच जो रूट के टेस्ट करियर का 167वां टेस्ट है.

वहीं, पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जैक कैलिस ने अपने करियर में 166 टेस्ट मैच खेले थे. जो रूट ने जैक कैलिस को पीछे छोड़कर छठे नंबर पर कब्जा कर लिया है. साथ ही रूट ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की भी बराबरी कर ली है, जिन्होंने अपने करियर में 167 टेस्ट मैच खेले हैं.

सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड पर रूट की नजर

35 साल के जो रूट की नजर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के महारिकॉर्ड पर है. दरअसल, सचिन तेंदुलकर टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में 200 टेस्ट मैच खेले थे. जो रूट 167वां मैच खेल रहे हैं, जबकि उनकी उम्र सिर्फ 35 साल है. इसका मतलब है कि अगर जो रूट अगले कुछ सालों तक टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जो सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी

200 टेस्ट- सचिन तेंदुलकर

188 टेस्ट- जेम्स एंडरसन

168 टेस्ट- स्टीव वॉ

168 टेस्ट-रिकी पोंटिंग

167 टेस्ट- स्टुअर्ट ब्रॉड

167 टेस्ट- जो रूट

रिकी पोंटिंग का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो रूट

पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे हेडिंग्ले टेस्ट में जो रूट के पास पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है. दरअसल, पोंटिंग के नाम घरेलू मैदान सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 92 टेस्ट मैचों की 154 पारियों में 7,578 रन बनाए थे. वहीं, जो रूट ने अभी तक घरेलू मैदान पर 153 टेस्ट पारियों में 7,500 रन बनाए हैं. फिलहाल ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ जो रूट को सिर्फ 79 रनों की जरूरत है, जिससे वे रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ सकें. फिलहाल इस मैच में जो रूट 37 रन बना चुके हैं.

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मैच का क्या हाल?

मुकाबले की बात करें, तो पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. सलमान आगा की कप्तानी वाली टीम इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने सिर्फ 171 रनों के स्कोर पर ही ढेर हो गई. इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिन्सन और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट चटकाए. इसके बाद इंग्लैंड अपनी पहली पारी खेलने उतरी. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए हैं. फिलहाल जो रूट (37) और जॉर्डन कॉक्स (23) रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.