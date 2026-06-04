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ENG vs NZ: जो रूट के निशाने पर 2 महा-रिकॉर्ड, बस 75 रन और ऐसा करने वाले बन जाएंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज

ENG vs NZ: लॉर्ड्स टेस्ट में आज जो रूट इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे. सचिन तेंदुलकर के महा-रिकॉर्ड के करीब पहुंचे रूट कौन सा बड़ा कीर्तिमान तोड़ेंगे?

By: Shivani Singh | Last Updated: June 4, 2026 5:49:43 PM IST

ENG vs NZ: जो रूट के निशाने पर 2 महा-रिकॉर्ड, बस 75 रन और ऐसा करने वाले बन जाएंगे दुनिया के पहले बल्लेबाज


इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज़ जो रूट, एक बार फिर रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज कराने की कगार पर हैं. 4 जून से लॉर्ड्स में खेले जा रहे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, रूट के पास दो बड़े मील के पत्थर हासिल करने का सुनहरा मौका होगा. 35 साल के रूट को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 2,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ़ 75 रनों की ज़रूरत है. अगर वह यह आंकड़ा छू लेते हैं, तो वह टेस्ट इतिहास में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 2,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल, रूट ने ब्लैककैप्स के खिलाफ 21 टेस्ट मैचों में 1,925 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 53.47 का औसत बनाए रखा है जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं.

रूट के नाम पहले से ही न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज़, जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ दिया है. मियांदाद के नाम न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 1,919 रन हैं, जबकि रूट पहले ही 1,925 रन बना चुके हैं. इसके अलावा, रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने से सिर्फ़ 57 रन दूर हैं. अगर वह यह कारनामा कर दिखाते हैं, तो वह दुनिया के सिर्फ़ दूसरे बल्लेबाज़ बन जाएंगे भारत के दिग्गज बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर के बाद जो इस मील के पत्थर तक पहुंचे हैं.

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क्या रूट सचिन तेंदुलकर का ऑल-टाइम रन रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे?

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रनों का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने कुल 15,921 रन बनाए हैं. रूट फिलहाल इस रिकॉर्ड से 1,979 रन पीछे हैं. क्रिकेट जगत के कई जानकारों का मानना ​​है कि उनकी मौजूदा फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए, रूट भविष्य में सचिन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं.

हाल ही में, रूट ने खुद माना कि सचिन के रिकॉर्ड को लेकर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करना उनके लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर की उपलब्धियां सचमुच अविश्वसनीय हैं, और उनसे तुलना होना ही अपने आप में एक सम्मान की बात है. रूट ने सचिन के बेहद लंबे क्रिकेट करियर और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके 100 शतकों की भी जमकर तारीफ की.

WTC में जो रूट का दबदबा

रूट का दबदबा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में भी कायम है. WTC की शुरुआत से अब तक, वह सभी बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. रूट ने 74 टेस्ट मैचों में कुल 6,480 रन बनाए हैं यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ से लगभग 2,000 रन ज़्यादा है जो अभी दूसरे स्थान पर हैं. इसलिए, लॉर्ड्स में होने वाला टेस्ट मैच सिर्फ़ इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बीच का मुकाबला ही नहीं होगा बल्कि यह जो रूट के लिए कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का एक शानदार मौका भी होगा.

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