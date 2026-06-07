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ENG vs NZ: लॉर्ड्स में इंग्लैंड की दमदार जीत, कीवियों को 115 रन से रौंदा, रॉबिन्सन-एटकिंसन ने खोला पंजा

ENG vs NZ Highlights: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 115 रनों से हरा दिया. इसी के साथ इंग्लिश टीम ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. देखें मैच की हाइलाइट्स...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 7, 2026 6:20:57 PM IST

इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया.
इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से हराया.


ENG vs NZ Highlights: इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस टेस्ट में तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला. इस मैच में सभी 40 विकेट गिरे. हैरानी की बात यह रही है कि ये सभी विकेट तेज गेंदबाजों ने चटकाए, जबकि स्पिनर्स के हाथ कुछ नहीं आया. इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिन्सन और गस एटकिंसन ने अलग-अलग पारियों में पंजा खोला.

इसके दम पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी. न्यूजीलैंड की टीम आखिरी पारी में 254 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी, लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों के सामने कीवी बल्लेबाज 138 रन पर भी सिमट गए. इससे इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया. नीचे देखें हाइलाइट्स…

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इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मैच में क्या-क्या हुआ?

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तेज गेंदबाजों को खूब मदद मिलती है. इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पिच का पूरा फायदा उठाया और इंग्लैंड को पहली पारी में सिर्फ 140 के स्कोर पर ही ऑलआउट कर दिया. इंग्लैंड की ओर से सिर्फ हैरी ब्रूक के बल्ले से अर्धशतकीय पारी आई. उन्होंने 56 रन बनाए. इसके अलावा बेन डकेट 19 और शोएब बशीर ने 14 रन बनाया. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमीसन ने 5 विकेट लिए, जबकि नाथन स्मिथ ने 3 और विलियम ओरुक ने 2 विकेट चटकाए.

इसके बाद दूसरी पारी में कीवी टीम बल्लेबाजी करने उतरी. इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने कीवियों पर कहर बरपाया. न्यूजीलैंड दूसरी पारी में सिर्फ 113 रन पर ढेर हो गई. इससे इंग्लैंड को 27 रन की बढ़त मिल गई. इंग्लैंड की ओर से ओली रॉबिनसन ने दूसरी पारी में पंजा खोला. उनके अलावा जोश टंग ने 3 और गस एटकिंसन ने 2 विकेट लिए.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG: 25 सालों में जो नहीं हुआ, डेब्यू करते ही मानव सुथार ने रचा इतिहास; बुमराह से लेकर सिराज तक सब दंग

न्यूजीलैंड को मिली करारी हार

इंग्लैंड को पहली पारी में ही 27 रनों की बढ़त मिल गई थी. इसके बाद मैच की तीसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया. इंग्लैंड ने तीसरी पारी में 226 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से एमिलियो गे ने 57 रनों की पारी खेली, जबकि बेन डकेट ने 33 रन बनाए. इसके अलावा जेमी स्मिथ ने 39 रन बनाए. इसके दम पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 254 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया.

न्यूजीलैंड की टीम चौथी पारी में 254 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी, लेकिन 138 रन पर ही ढेर हो गई. न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे ने 41 रन बनाए, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 44 रनों की पारी खेली. उनके अलावा केन विलियमसन ने 18 रन बनाए. इन तीन बल्लेबाजों के अलावा कोई भी कीवी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. इस पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन ने 5 विकेट चटकाए, जबकि ओली रॉबिनसन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए और बेन स्टोक्स ने 1 विकेट हासिल किया. इसके दम पर इंग्लैंड ने 115 रनों से जीत दर्ज की.

Tags: eng vs nz
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