ENG vs NZ 2nd Test: न्यूजीलैंड ने किया हिसाब बराबर… इंग्लैंड को 253 रन से चटाई धूल, मैट हेनरी ने झटके 11 विकेट

ENG vs NZ 2nd Test Highlights: न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हराकर हिसाब बराबर कर लिया है. अब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओवल के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें कीवी टीम ने 253 रनों से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने कुल 11 विकेट चटकाए. इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स और हेनरी निकल्स ने शतक लगाकर अपनी टीम की जीत में बड़ा योगदान दिया.

मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 281 रनों की जरूरत थी, जबकि न्यूजीलैंड के 5 विकेट हासिल करने थे. न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आखिरी दिन सिर्फ 27 रन ही बनाई पाई, जिससे कीवी टीम ने आसानी से मैच अपने नाम कर लिया. नीचे पढ़ें हाइलाइट्स…

न्यूजीलैंड की दमदार शुरुआत

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 391 रन बनाए. इस दौरान ग्लेन फिलिप्स का शानदार 100 आया. इसके अलावा टॉम ब्लंडल ने 51 रन और डैरिल मिचेल ने 44 रनों की पारी खेली. आखिर में काइल जेमीसन ने भी 41 रनों का योगदान दिया. इस पारी में इंग्लैंड के स्टार युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल ने 3 विकेट लिए. उनके अलावा जोफ्रा आर्चर, मैट फिशर और सनी बेकर ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि जोश टंग ने एक विकेट हासिल किया.

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इंग्लैंड पहली पारी में 291 पर सिमटी

इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 291 रन पर ही सिमट गई. इंग्लैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज एमिलियो गे ने 53 रन रन बनाए और कप्तान जो रूट ने 46 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मैट फिशर ने 50 रन बनाए, जबकि बेन डकेट ने 36 और हैरी ब्रूक व जेम्स रेव ने 24-24 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक कीवी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने 5 विकेट चटकाए, जबकि विलियम ओरुक ने 2 विकेट हासिल किए. वहीं, काइल जेमीसन और नाथन स्मिथ ने 1-1 विकेट लिया. इसके चलते न्यूजीलैंड ने पहली पारी में ही 100 रन की बढ़त बना ली.

Victory at The Oval sees the series squared 🏆 Matt Henry starred with 6-29 to wrap up the match, finishing with incredible match figures of 11-109 after his five-wicket haul in the first innings. Next up, Trent Bridge 🏟️ pic.twitter.com/HHRxPbgoL1 — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 21, 2026

इंग्लैंड को मिला था 463 का टारगेट

न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 362 रन बनाए. कीवी बल्लेबाज हेनरी निकल्स ने 121 रनों की पारी खेली. उनके अलावा रचिन रविंद्र ने 76 रन और डेरिल मिचेल ने 68 रनों की पारी खेली. इससे इंग्लैंड को मैच की आखिरी पारी में 462 रनों का टारगेट मिला. इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करते हुए सिर्फ 209 के स्कोर पर ढेर हो गई. इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने 77 रनों की पारी खेली, जबकि हैरी ब्रूक ने 58 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया.

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इस पारी में इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. इसके अलावा काइल जेमीसन ने 3 विकेट लिए. इसके दम पर न्यूजीलैंड ने 253 रनों से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया. अब इस सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 25 जून से शुरू होगा, जो कि नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा.