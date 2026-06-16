ENG vs NZ: कौन हैं वो 2 इंग्लिश खिलाड़ी? जो न्यूजीलैंड के खिलाफ करेंगे टेस्ट डेब्यू, एक का RCB से खास नाता

ENG vs NZ 2nd Test: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट मैच 17 जून से शुरू होने वाला है, जो ओवल में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्लेइंग-11 का एलान कर दिया है. इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और मैट फिशर की वापसी हुई है. इसके अलावा इंग्लैंड की ओर से इस मैच में 2 नए खिलाड़ियों का टेस्ट डेब्यू होने जा रहा है. इसमें विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स और सन्नी बेकर शामिल हैं.

जॉर्डन कॉक्स स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलेंगे, जो बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की जगह लेंगे. वहीं, सनी बेकर को टीम में चोटिल ओली रॉबिनसन की जगह शामिल किया गया है, जिन्हें प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लगी है. जानें कौन हैं ये दो नए खिलाड़ी…

कौन हैं जॉर्डन कॉक्स और सनी बेकर?

जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. आईपीएल 2026 में जॉर्डन कॉक्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने रा मौका नहीं मिला. इसके अलावा इंग्लैंड के लिए वह भी लंबे समय से टेस्ट डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. कॉक्स को कई बार टेस्ट डेब्यू का मौका मिलते-मिलते रह गया था. इंजरी की वजह से जॉर्डन कॉक्स का करियर प्रभावित रहा.

साल 2024 में कॉक्स को दाहिने हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर और 2025 में पेट की मांसपेशियों में चोट लगी थी. इसकी वजह से उनका डेब्यू टल गया था. अब आखिरकार कॉक्स अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं. हाल ही में कॉक्स ने काउंटी चैंपियनशिप के मौजूदा दौर में लीसेस्टरशायर के खिलाफ एसेक्स के लिए 201 गेंदों में 204 रनों की शानदार पारी खेली है. कॉक्स ने इंग्लैंड के लिए 3 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं.

वहीं, सनी बेकर की बात करें, तो उन्होंने साल 2025 की गर्मियों में अपना वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. हैम्पशायर के लिए काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन सीजन की शानदार शुरुआत के बाद उन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की कर ली. उन्होंने इस सीजन में चैम्पियनशिप के 6 मैचों में 24.86 की औसत से 22 विकेट लिए हैं.

Four changes to our XI, with Test debuts for Jordan Cox and Sonny Baker 😍👇 — England Cricket (@englandcricket) June 15, 2026

जो रूट संभालेंगे कमान

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं. दरअसल, वे दोनों खिलाड़ी लंदन के नाइटक्लब में हुई लड़ाई में शामिल थे. इसके चलते उन्हें टीम से दूर रखा गया है. स्टोक्स की गैरमौजूदगी में जो रूट (Joe Root) को टीम की कमान सौंपी गई है. रूट पहले भी इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं. अब वह फिर से टेस्ट टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे. बता दें कि इंग्लैंड 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट (कप्तान), हैरी ब्रुक, जॉर्डन कॉक्स, जेमी स्मिथ, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, मैट फिशर, जोश टंग.