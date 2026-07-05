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FIFA World Cup में गोल, अब खेलेगी T20 WC फाइनल… कौन है ये अनोखी खिलाड़ी? रोनाल्डो से खास कनेक्शन!

Women's T20 World Cup Final: ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी आज (रविवार) इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगे. काफी कम लोग जानते हैं कि एलिस पेरी दुनिया की इकलौती क्रिकेटर हैं, जिन्होंने फीफा और क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 5, 2026 3:43:49 PM IST

एलिस पेरी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कनेक्शन.
एलिस पेरी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कनेक्शन.


Women’s T20 World Cup Final: रविवार (5 जुलाई) को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की महिला टीम के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा. इस खिताबी जंग में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की नजर 7वें बार खिताब जीतने पर होगी. वहीं, इंग्लैंड की टीम दूसरे बार टी20 विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस खिताबी जंग में एक ऐसी खिलाड़ी खेलती नजर आएगी, जो फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल कर चुके है.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी (Ellyse Perry) की. एलिस पेरी आज इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप का फाइनल मुकाबले खेलने के लिए उतरेंगी. दिलचस्प बात यह है कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी अपना परचम लहरा चुकी हैं.

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रोनाल्डो से भी खास कनेक्शन!

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एलिस पेरी और पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खास कनेक्शन है. दरअसल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड-32 में क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागा, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनका पहला नॉकआउट गोल है. इससे पहले रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में कोई गोल नहीं किया था. अपना पहला गोल दागते ही रोनाल्डो ने एलिस पेरी की बराबरी कर ली.

बता दें कि एलिस पेरी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए महिला फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं. क्रिकेट में करियर बनाने से पहले एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की स्टार फुटबॉलर थीं. उन्होंने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के लिए फीफा वर्ल्ड कप में खेला था. उन्होंने क्वार्टर फाइनल में स्वीडन के खिलाफ एक गोल भी किया था, जो फीफा नॉकआउट में उनका पहला और आखिरी गोल है. वहीं, रोनाल्डो ने भी अब नॉकआउट में पहला गोल दाग दिया है.

ये भी पढ़ें: न हरमनप्रीत, न स्मृति मंधाना… ये है महिला क्रिकेट की सबसे अमीर खिलाड़ी, इन 4 जगहों से छापती हैं पैसे!

दुनिया की ऐसी इकलौती खिलाड़ी

एलिस पेरी दुनिया की इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फुटबॉल और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है. पहले वह एक इंटरनेशनल फुटबॉलर थीं, लेकिन फिर उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बनाया. मौजूदा समय में एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की महान महिला क्रिकेटर्स में शुमार हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई ICC विश्व कप जिताए हैं. 5 जुलाई को एक बार फिर एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पेरी का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिस पेरी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 6 मैचों में 46.25 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट से 185 रन बनाए हैं. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी जीता था.

Tags: Cristiano Ronaldoellyse perry
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