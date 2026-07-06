किस क्रिकेटर ने जीते सबसे ज्यादा ICC खिताब? नंबर-1 एलिस पेरी के आसपास भी नहीं विराट-रोहित, देखें लिस्ट

Most ICC Trophy Winners: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के साथ ही स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इतिहास रच दिया है. एलिस पेरी क्रिकेट इतिहास (मेंस और विमेंस) में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में पहले नंबर पर पहुंच गई हैं. ऑस्ट्रेलिया की 7वीं टी20 वर्ल्ड कप जीत के साथ एलिस पेरी ने अपने करियर का 9वां आईसीसी खिताब जीत लिया है.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 7 टी20 वर्ल्ड कप और 2 वनडे विश्व कप जीते हैं. एलिस पेरी (Elysse Perry) ने साल 2010, 2012, 2014, 2018, 2020, 2023 और 2026 में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इसके अलावा साल 2013 और 2022 में वनडे विश्व कप की ट्रॉफी भी उठाई.

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी

महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड एलिस पेरी के नाम दर्ज हो गया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज खिलाड़ी एलिसी हीली को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 8 बार आईसीसी का खिताब हासिल किया है. देखिए लिस्ट…

9- एलिस पेरी

8- एलिसी हीली

7- मेग लैनिंग

6- बेथ मूनी

6- मेगन शट

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रोहित-विराट ने कितने ICC खिताब जीते?

भारतीय क्रिकेट के स्टार रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें, तो उन्होंने अपने करियर में अभी तक 4-4 आईसीसी खिताब हासिल किए हैं. रोहित शर्मा ने साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीता, जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) ने पहली बार 2011 का वनडे विश्व कप उठाया. इसके बाद रोहित और विराट ने मिलकर साल 2013 और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और फिर 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया.

वहीं, मेंस क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी खिताब जीतने की बात करें, तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम सबसे ऊपर आता है. रिकी पोंटिंग ने अपने करियर में 5 बार आईसीसी ट्रॉफी जीती है. इसमें 3 वनडे वर्ल्ड कप और 2 चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं.