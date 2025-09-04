Home > खेल > ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा

ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा

Shikhar Dhawan: ईडी ने शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप (Illegal betting apps) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 4, 2025 11:44:00 IST

Shikhar Dhawan
Shikhar Dhawan

ED Summoned Shikhar Dhawan: भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी  शिखर धवन (shikhar dhawan) भी अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। ईडी ने शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप (Illegal betting apps) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।बता दें कि ईडी पहले ही इस मामले में सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुका है। 

PMLA के तहत खिलाड़ी की बयान दर्ज करेगी ईडी

रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय 1xBet नामक एक ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)के तहत शिखर धवन का बयान दर्ज करेगी। कहा जा रहा है कि शिखर धवन कुछ विज्ञापनों की वजह से इस सट्टेबाजी ऐप से जुड़े थे। 

शिखर धवन से क्या पता लगाना चाहती है ईडी ?

केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों का पता लगाना चाहती है। जांच एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।

ICC T-20 Ranking: भारत के पास है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एशिया कप 2025 में दिखेगा जलवा!

ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने बनाया कानून

आपको बता दें कि केंद्र सरकार हाल ही में असली पैसों से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लेकर आई है। ऐसे में अब ऐसे ऐप्स का न तो कोई प्रचार हो पाएगा और न ही भारत में इनका कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो पाएगा। ईडी ने सुरेश रैना से इस ऐप से उनके संबंधों, इसके प्रचार से होने वाली कमाई और दोनों पक्षों के बीच संवाद के माध्यम के बारे में पूछताछ की थी। शिखर धवन से भी ऐसा ही होने वाला है। एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में गूगल और मेटा के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

नीरज चोपड़ा से कितने अमीर हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम ? संपत्ति जान बड़े-बड़े बिजनेसमैन के उड़े होश

Tags: ED Summoned Shikhar DhawanIllegal betting appsmoney laundering
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा
ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा
ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा
ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?