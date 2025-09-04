ऑनलाइन गेमिंग कानून बनते ही फंस गए Shikhar Dhawan, जानें ED ने क्यों भेजा बुलावा

ED Summoned Shikhar Dhawan: भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ी शिखर धवन (shikhar dhawan) भी अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रडार पर हैं। ईडी ने शिखर धवन को अवैध सट्टेबाजी ऐप (Illegal betting apps) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गुरुवार को अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।बता दें कि ईडी पहले ही इस मामले में सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुका है।
PMLA के तहत खिलाड़ी की बयान दर्ज करेगी ईडी
रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय 1xBet नामक एक ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी इस जांच के तहत धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)के तहत शिखर धवन का बयान दर्ज करेगी। कहा जा रहा है कि शिखर धवन कुछ विज्ञापनों की वजह से इस सट्टेबाजी ऐप से जुड़े थे।
शिखर धवन से क्या पता लगाना चाहती है ईडी ?
केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों का पता लगाना चाहती है। जांच एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने या भारी मात्रा में कर चोरी करने का आरोप है।
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने बनाया कानून
आपको बता दें कि केंद्र सरकार हाल ही में असली पैसों से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लेकर आई है। ऐसे में अब ऐसे ऐप्स का न तो कोई प्रचार हो पाएगा और न ही भारत में इनका कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो पाएगा। ईडी ने सुरेश रैना से इस ऐप से उनके संबंधों, इसके प्रचार से होने वाली कमाई और दोनों पक्षों के बीच संवाद के माध्यम के बारे में पूछताछ की थी। शिखर धवन से भी ऐसा ही होने वाला है। एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में गूगल और मेटा के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।