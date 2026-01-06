Home > क्रिकेट > ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…

ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…

Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni: वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से एक खास रिश्ता है. उन्होंने MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कई यादगार परफॉर्मेंस दिए है. यही वजह है कि ब्रावो का CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी के साथ एक अनोखा रिश्ता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 6, 2026 8:40:26 PM IST

Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni
Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni


Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni: वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से एक खास रिश्ता है. उन्होंने MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कई यादगार परफॉर्मेंस दिए है. यही वजह है कि ब्रावो का CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी के साथ एक अनोखा रिश्ता है. हाल ही में ब्रावो ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में धोनी के बारे में एक इमोशनल बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि भले ही वे अलग-अलग मांओं से पैदा हुए हों, लेकिन वे सगे भाइयों जैसे हैं.

You Might Be Interested In

MS धोनी के बारे में ड्वेन ब्रावो का बयान

CSK में धोनी के साथ अपने अनुभव के बारे में ब्रावो ने कहा है कि ‘जब मैंने CSK के लिए अपना पहला ओवर फेंका, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसी फील्ड चाहिए. मैंने उन्हें बताया लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे फील्ड प्लेसमेंट के बारे में फिर कभी नहीं पूछा है. मुझे एहसास हुआ कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है. हम एक-दूसरे को अलग-अलग मांओं से पैदा हुए भाई कहने लगे है. उन्होंने मुझे वह इज्जत दी है.’

कमजोर नहीं… ताकतवर बनेगा बच्चा, बेटे के हारने पर Sania Mirza देती हैं ये सलाह; हर माता-पिता को सीखनी चाहिए ये बात

CSK के लिए ड्वेन ब्रावो का करियर कैसा रहा है?

ड्वेन ब्रावो ने IPL में कुल 14 सीजन खेले, जिनमें से ज़्यादातर (10 सीजन) CSK के लिए थे. उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से की थी. ब्रावो ने मुंबई के लिए तीन सीजन और बीच में गुजरात लायंस के लिए एक सीजन खेला है. CSK के लिए ब्रावो ने कुल 75 मैच खेले है.

You Might Be Interested In

इन मैचों में ब्रावो ने CSK के लिए 137.16 के स्ट्राइक रेट से कुल 1004 रन बनाए है. जिसमें दो हाफ-सेंचुरी शामिल है. उन्होंने CSK के लिए कुल 140 विकेट भी लिए और 13 बार तीन विकेट लेने का कारनामा किया है. खिलाड़ी होने के अलावा, ब्रावो ने CSK के लिए बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया है.

बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या हुआ? Pawan Singh की हालत देख फैंस मांग रहे हैं सलामती की दुआ!

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026
ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…
ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…
ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…
ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…