ड्वेन ब्रावो ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए जताया गहरा लगाव, कहा-हम अलग-अलग मां से पर सगे भाई की तरह…

Dwayne Bravo Gave Emotional Statement For MS Dhoni: वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से एक खास रिश्ता है. उन्होंने MS धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कई यादगार परफॉर्मेंस दिए है. यही वजह है कि ब्रावो का CSK के पूर्व कप्तान MS धोनी के साथ एक अनोखा रिश्ता है. हाल ही में ब्रावो ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में धोनी के बारे में एक इमोशनल बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि भले ही वे अलग-अलग मांओं से पैदा हुए हों, लेकिन वे सगे भाइयों जैसे हैं.

MS धोनी के बारे में ड्वेन ब्रावो का बयान

CSK में धोनी के साथ अपने अनुभव के बारे में ब्रावो ने कहा है कि ‘जब मैंने CSK के लिए अपना पहला ओवर फेंका, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कैसी फील्ड चाहिए. मैंने उन्हें बताया लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे फील्ड प्लेसमेंट के बारे में फिर कभी नहीं पूछा है. मुझे एहसास हुआ कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है. हम एक-दूसरे को अलग-अलग मांओं से पैदा हुए भाई कहने लगे है. उन्होंने मुझे वह इज्जत दी है.’

CSK के लिए ड्वेन ब्रावो का करियर कैसा रहा है?

ड्वेन ब्रावो ने IPL में कुल 14 सीजन खेले, जिनमें से ज़्यादातर (10 सीजन) CSK के लिए थे. उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से की थी. ब्रावो ने मुंबई के लिए तीन सीजन और बीच में गुजरात लायंस के लिए एक सीजन खेला है. CSK के लिए ब्रावो ने कुल 75 मैच खेले है.

इन मैचों में ब्रावो ने CSK के लिए 137.16 के स्ट्राइक रेट से कुल 1004 रन बनाए है. जिसमें दो हाफ-सेंचुरी शामिल है. उन्होंने CSK के लिए कुल 140 विकेट भी लिए और 13 बार तीन विकेट लेने का कारनामा किया है. खिलाड़ी होने के अलावा, ब्रावो ने CSK के लिए बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया है.