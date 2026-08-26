Home > खेल > Duleep Trophy: गायकवाड़-मुशीर की पारी पर फिरा पानी, नोर्थ जोन ने वेस्ट को 52 रन से रौंदा, सेमीफाइनल में बनाई जगह

Duleep Trophy: गायकवाड़-मुशीर की पारी पर फिरा पानी, नोर्थ जोन ने वेस्ट को 52 रन से रौंदा, सेमीफाइनल में बनाई जगह

नॉर्थ जोन ने दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में वेस्ट जोन को 52 रन से हराया. अबिद मुश्ताक और निशांत सिंधु की शानदार गेंदबाजी से टीम ने मुकाबला अपने नाम किया. नोर्थ ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है.

By: Satyam Sengar | Published: August 26, 2026 1:32:42 PM IST

नोर्थ जोन ने वेस्ट को हराया.
नोर्थ जोन ने वेस्ट को हराया.


Duleep Trophy 2026: नॉर्थ जोन ने दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेस्ट जोन को 52 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली. मैच के आखिरी दिन बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज अबिद मुश्ताक और निशांत सिंधु ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्ट जोन की पारी को सिर्फ 6.3 ओवर में समेट दिया. 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्ट जोन ने चौथे दिन 220/7 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था, लेकिन पूरी टीम 234 रन पर ऑलआउट हो गई.

अबिद मुश्ताक ने नॉर्थ जोन की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 22 ओवर में 60 रन देकर चार विकेट हासिल किए. आखिरी दिन उन्होंने सबसे पहले तनुश कोटियन को आउट किया और इसके बाद तुषार देशपांडे को भी पवेलियन भेज दिया. देशपांडे ने पांच रन बनाए और 18 गेंदों का सामना किया. इसके बाद निशांत सिंधु ने उर्विल पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके मुकाबला खत्म कर दिया. मुश्ताक पूरे मैच में 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने.

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ऋतुराज गायकवाड़ का रन आउट
इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वेस्ट जोन के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का रन आउट होना रहा. उन्होंने 70 गेंदों पर 66 रन बनाए और मुशीर खान के साथ 111 रन की शानदार साझेदारी की. उस समय वेस्ट जोन का स्कोर 195/3 था और टीम आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी. लेकिन इसके बाद टीम ने सात ओवर से भी कम समय में चार विकेट गंवा दिए और सिर्फ 25 रन जोड़ सकी.

मुश्किल पिच पर नॉर्थ जोन ने दिखाया दम
पिच पर गेंद काफी नीचे रह रही थी और स्पिन गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिल रही थी. ऐसे में आखिरी दिन 67 रन बनाना और केवल तीन विकेट बचना वेस्ट जोन के लिए बड़ी चुनौती थी. नॉर्थ जोन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मुकाबला अपने नाम कर लिया. अब सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन का सामना साउथ जोन से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन आमने-सामने होंगे. दोनों मुकाबले 30 अगस्त से सीओई में शुरू होंगे.

Tags: Duleep TrophyMusheer Khan
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