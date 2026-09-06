Home > खेल > Duleep Trophy: 4,6,4… वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज की कर दी धुनाई, दलीप ट्रॉफी फाइनल में बरपाया कहर

Duleep Trophy: 4,6,4… वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज की कर दी धुनाई, दलीप ट्रॉफी फाइनल में बरपाया कहर

Sooryavanshi vs Siraj: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए तूफानी बल्लेबाजी की. उन्होंने सिराज के एक ही ओवर में 3 बाउंड्री लगाकर 14 रन बटोर लिए. हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा करने से 6 रन से चूक गए.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 6, 2026 11:59:45 AM IST

वैभव सूर्यवंशी बनाम मोहम्मद सिराज.
वैभव सूर्यवंशी बनाम मोहम्मद सिराज.


Vaibhav Sooryavanshi vs Mohammed Siraj: दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ईस्ट जोन पहले बल्लेबाजी करने उतरी है. ईस्ट जोन की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभिमन्यु ईश्वरन ने पारी की शुरुआत की. सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने मैदान पर आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी. इस दौरान उनका सामना भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से हुआ, जो साउथ जोन की ओर से खेल रहे हैं. वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने सिराज के एक ओवर में बाउंड्री बरसाना शुरू कर दिए. सूर्यवंशी ने सिराज के ओवर में 3 बाउंड्री (4,6,4) लगाए. वह तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन 37 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए.

रेड बॉल में भी छाए वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी ने टी20 फॉर्मेट में रेड बॉल में भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है. दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने सेंट्रल जोन के खिलाफ तूफानी पारी खेली थी. उन्होंने पहली पारी में ताबड़तोड़ 90 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में 40 रनों की पारी खेली थी. इसके दम पर ईस्ट जोन ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी. अब फाइनल में भी वैभव सूर्यवंशी ने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में ताबड़तोड़ 44 रन बनाए हैं. हालांकि वह अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 6 रन से चूक गए.

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फाइनल मुकाबले का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन पहले बल्लेबाजी कर रही है. ईस्ट जोन ने अभी तक 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 44 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद अभिमन्यु ईश्वरन भी 72 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए. फिलहाल ईस्ट जोन की ओर से शिखर मोहन 16 बनाकर खेल रहे हैं, जबकि दूसरे छोर पर सुदीप कुमार घरामी मौजूद हैं.

Tags: Duleep TrophyMohammed SirajVaibhav Sooryavanshi
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