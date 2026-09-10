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दलीप ट्रॉफी फाइनल हुआ ड्रॉ, फिर ईस्ट जोन कैसे बन गई चैंपियन? 13 साल बाद रचा इतिहास

Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला गया दलीप ट्रॉफी का फाइनल मैच के आखिरी दिन ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मुकाबले में पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को चैंपियन घोषित कर दिया गया. ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: September 10, 2026 3:05:53 PM IST

ईस्ट जोन 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी चैंपियन बना.
ईस्ट जोन 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी चैंपियन बना.


Duleep Trophy Final: ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन की टीम ने 13 साल बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला गया फाइनल ड्रॉ पर खत्म हुआ. इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया. ऐसे में ईस्ट जोन को पहली पारी में बढ़त के आधार पर चैंपियन घोषित कर दिया गया. दरअसल, BCCI के नियम के अनुसार, अगर फाइनल मैच का नतीजा नहीं निकल पाता है, जो पहली पारी में जिस टीम ने ज्यादा रन बनाए होते हैं, उसे चैंपियन घोषित कर दिया जाता है. ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बनाए थे, जबकि साउथ जोन सिर्फ 336 रन ही बना पाई थी. इसके चलते ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन दलीप ट्रॉफी की चैंपियन बनी.

ईस्ट जोन ने 13 साल बाद जीता खिताब

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ईस्ट जोन के चैंपियन बनते ही सभी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे. यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ईस्ट जोन ने 13 साल के बाद दलीप ट्रॉफी का खिताब हासिल किया है. इससे पहले ईस्ट जोन ने साल 2012-13 में दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता था. ईस्ट जोन की इस ऐतिहासिक जीत में कई खिलाड़ियों को बड़ा योगदान रहा. खासकर कप्तान ईशान किशन ने ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने पहली पारी में 270 रनों की मैराथन इनिंग खेली थी. इसके बाद दूसरी पारी में भी 80 रन बनाए थे.

ईस्ट जोन कैसी बनी चैंपियन?

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला गया. इस मुकाबले में ईस्ट जोन पहले बल्लेबाजी करने उतरी. ईस्ट जोन ने पहली पारी में ही 708 रनों की विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. कप्तान ईशान किशन ने अकेले ही 270 रन बना दिए. उनके अलावा कुमार कुशाग्र ने भी 101 रनों की पारी खेली, जबकि शिखर मोहन ने 85 रन बनाए. इनके अलावा अभिमन्यु ईश्वर ने 72, वैभव सूर्यवंशी ने 44 और अनुकूल रॉय ने 45 रनों का योगदान. इसके दम पर ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बना लिए.

इसके जवाब में उतरी तिलक वर्मा की अगुवाई वाली साउथ जोन 336 रन ही बना पाई. साउथ जोन की ओर से कप्तान तिलक वर्मा ने अकेले जंग लड़ी. उन्होंने 99 रनों की पारी खेली. उनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने भी 62 रन बनाए, जबकि चामा मिलिंद ने 43 रनों की पारी खेली. साउथ जोन की ओर से अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इसकी वजह से वो पहली पारी में 372 रनों की लीड मिल गई. इसके साथ ही ईस्ट जोन की जीत भी सुनिश्चित हो गई थी.

आखिरी दिन तक चला मैच

ईस्ट जोन ने पहली इनिंग में लीड लेने के बाद दूसरी पारी खेलने का फैसला किया. ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 388 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. इसके साथ ही अंपायर ने मैच खत्म करने का इशारा किया, क्योंकि ईस्ट जोन ने साउथ जोन पर 700 से ज्यादा रनों की लीड ले ली थी, जबकि मैच के आखिरी दिन का मुकाबला खेला जा रहा था. साउथ जोन की वापसी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे. ऐसे में अंपायर ने मैच समाप्त होने का इशारा किया और पहली पारी में बढ़ते के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित कर दिया गया.

Tags: Duleep Trophy Finalishan kishan
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