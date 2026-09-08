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Duleep Trophy फाइनल ड्रॉ हुआ, तो कौन सी टीम उठाएगी ट्रॉफी? BCCI के नियम से होगा फैसला

Duleep Trophy Draw Rule: ईशान किशन की ईस्ट जोन और तिलक वर्मा की साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है. हालांकि यह मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हो सकता है. अब सवाल है कि अगर ऐसा होता है, तो किस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. जानें क्या कहता है नियम...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 8, 2026 11:46:05 AM IST

दलीप टॉफी फाइनल ड्रॉ हुआ, तो कौन सी टीम उठाएगी ट्रॉफी?
दलीप टॉफी फाइनल ड्रॉ हुआ, तो कौन सी टीम उठाएगी ट्रॉफी?


Duleep Trophy Final Draw Rule: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ईस्ट जोन ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में मैच के 2 दिन तक बल्लेबाजी की और बोर्ड पर 708 रन लगा दिए. अब साउ जोन की टीम अपनी पहली पारी खेलने उतरी है, जबकि इस मुकाबले में सिर्फ 3 दिन बचे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर फाइनल मैच ड्रॉ हो गया है, तो कौन सी चैंपियन बनेगी? किस टीम को ट्रॉफी दी जाएगी या फिर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा? जानिए क्या कहता है BCCI का नियम…

ड्रॉ होने पर किसे मिलेगी ट्रॉफी?

दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला फर्स्ट क्लास क्रिकेट के नियमों के तहत खेला जाता है. इसके अनुसार, अगर तय समय में फाइनल मैच का रिजल्ट नहीं निलकता है, तो पहली पारी में लीड लेने वाली टीम को चैंपियन घोषित कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि दोनों टीमों में से जिस टीम ने पहली पारी में सबसे ज्यादा रन बनाए, उसे ही चैंपियन माना जाएगा.

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आसान शब्दों में समझें, तो अगर टीम ए ने पहली पारी में 500 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम बी ने 490 रन बनाए. इसके बाद बारिश या अन्य कारणों की वजह से मैच का नतीजा नहीं निकल पाता है, तो टीम ए चैंपियन बनेगी.

ईशान किशन की टीम का जीतना तय!

दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन जीत की ओर बढ़ रही है. माना जा रहा है कि ईशान किशन की टीम चैंपियन बनने जा रही है. दरअसल, कप्तान ईशान किशन के दोहरे शतक की बदौलत ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन बना लिए हैं. अब अगर तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन पहली पारी में लीड नहीं ले पाती है, तो मैच हार सकती है. अगर मैच ड्रॉ हुआ, तो पहली पारी में लीड के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: ईशान किशन ने ठोका दोहरा शतक, तो खुशी से झूम उठीं अदिति हुंडिया, बॉयफ्रेंड पर खुलकर लुटाया प्यार

रेड बॉल में दमदार है ईशान का रिकॉर्ड

ईशान किशन का कप्तान के तौर पर रेड बॉल क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास में बेहतरीन रिकॉर्ड है. उन्होंने 15 मैचों में टीम की कमान संभाली है, जिसमें 8 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. अगर ईस्ट जोन दलीप ट्रॉफी का फाइनल जीतती है, तो ईशान का यह रिकॉर्ड जारी रहेगा.

Tags: Duleep Trophy Final
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