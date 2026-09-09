Home > खेल > स्टंप लेकर दौड़े राशिद, जान बचाकर भागते रहे रमन लांबा… दलीप ट्रॉफी का वो फाइनल, जब मैदान में मचा हंगामा

स्टंप लेकर दौड़े राशिद, जान बचाकर भागते रहे रमन लांबा… दलीप ट्रॉफी का वो फाइनल, जब मैदान में मचा हंगामा

Duleep Trophy Final Controversy: 35 साल पहले दलीप ट्रॉफी फाइनल में ऐसी घटना हुई थी, जिसने भारतीय घरेलू क्रिकेट को झकझोर दिया था. भारत के 2 स्टार खिलाड़ियों के बीच मैदान पर ऐसा विवाद हुआ था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 9, 2026 5:09:39 PM IST

दलीप ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा विवाद.
दलीप ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा विवाद.


Duleep Trophy Final Controversy: चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. यह खिताबी मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच हो रहा है. इस मैच के दौरान ईस्ट जोन के युवा बल्लेबाज और साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा के बीच बहस हो गई. हालांकि उन दोनों के बीच की लड़ाई आगे नहीं बढ़ी, लेकिन 35 साल पहले इसी टूर्नामेंट के फाइनल में बड़ी जंग हुई थी. साल 1991 में दलीप ट्रॉफी फाइनल में ऐसा विवाद हुआ था, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट इतिहास में एक काला दिन माना जाता है. दरअसल, इस फाइनल में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राशिद पटेल और दिवंगत ओपनर रमन लांबा के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी.

राशिद और लांबा के बीच हुई भयंकर लड़ाई

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दलीप ट्रॉफी 1991-92 का फाइनल जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में खेला गया था. यह मुकाबला नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच हुआ था. इस मुकाबले में कपिल देव की कप्तानी वाली नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 729/9 का विशाल स्कोर बनाया था. इसके जवाब में इस मुकाबले में वेस्ट जोन पहली पारी में 561 पर ऑलआउट हो गई थी. फिर मैच के आखिरी दिन नॉर्थ जोन अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी. नॉर्थ जोन ने फिर से अच्छी शुरुआत की.

अजय जडेजा और रमन लांबा ने नॉर्थ को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई. इस दौरान 10वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ, जिससे सभी लोगों के होश उड़ गए. 10वें ओवर में राशिद पटेल ने गुस्से में राउंड द विकेट गेंदें डालीं. उन्होंने रमन लांबा को डेंजर एरिया में गेंद डाल रहे थे. इस पर लांबा ने राशिद खान को टोका और चेतावनी दी. उन्होंने बैट का हैंडल दिखाकर नाराजगी जाहिर की, जिससे राशिद पटेल गुस्से से लाल हो गए.

राशिद ने स्टंप लेकर लांबा को दौड़ाया

रमन लांबा द्वारा बार-बार टोके जाने से राशिद पटेल ने गुस्से में आकर आधी पिच तक दौड़ लगाई और खतरनाक बीमर फेंकी. गनीमत रही है कि रमन लांबा उससे बाल-बाल बच गए. इतना ही नहीं, राशिद वापस मुड़कर गए और स्टंप उखाड़ लिया. फिर उन्होंने हाथ में स्टंप लेकर रमन लांबा पर हमला कर दिया. रमन लांबा बचने के लिए पवेलियन की ओर दौड़े, लेकिन राशिद ने कई बार उन पर स्टंप से हमला किया. राशिद ने लांबा को बाउंड्री लाइन तक दौड़ाया. फिर आखिरकार यह लड़ाई रुकी. हालांकि इसकी तस्वीर मैदान के बाहर बैठे मीडिया के कैमरे में कैद हो गई. उस फाइनल मैच को वहीं पर रोक दिया गया था. सभी खिलाड़ी तुरंत पवेलियन चले गए और अंदर ही चैंपियन टीम नॉर्थ जोन के कप्तान को ट्रॉफी सौंप दी गई.

BCCI ने लिया तगड़ा एक्शन

इस घटना के बाद BCCI तुरंत हरकत में आई. बोर्ड ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई. हमला करने वाले राशिद पटेल पर 13 महीने का बैन लगाया गया, जबकि रमन लांबा पर 10 महीने का बैन लगा. हालांकि फैंस का कहना था कि लांबा ने सिर्फ अपना बचाव किया, तो फिर उन पर बैन क्यों लगाया गया. इस घटना से दोनों खिलाड़ियों के करियर में बड़ा मोड़ आया. राशिद पटेल का इंटरनेशनल करियर खत्म ही हो गया. रमन लांबा भी फिर कभी भारत के लिए नहीं खेल पाए.

Tags: Duleep Trophy Final
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