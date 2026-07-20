Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार के ठीक अगले दिन, यानी 20 जुलाई (सोमवार) को आगामी दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन टीम का एलान कर दिया गया है. भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्ट जोन की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि बाएं हाथ के ऑलराउंडर शम्स मुलानी टीम के उप-कप्तान होंगे.

जोनल सिलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद इस टीम की घोषणा की गई. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाना है. गौरतलब है कि पिछले साल भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने वेस्ट जोन की कप्तानी की थी और टीम को सेमीफाइनल तक ले गए थे. शार्दुल इस बार भी टीम का हिस्सा हैं.

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने वाले गायकवाड़ की कप्तानी में इस बार वेस्ट जोन की टीम कैसा प्रदर्शन करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा. इसके अलावा, मुख्य टीम के साथ छह खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर भी रखा गया है.

सितारों से सजी है टीम

इस बार टीम में कई स्टार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. 15 सदस्यों के इस स्क्वॉड में पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, मुशीर खान और उर्विल पटेल जैसे नाम शामिल हैं. उर्विल के साथ-साथ हार्विक देसाई को भी विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह मिली है.

गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन विभाग की जिम्मेदारी उप-कप्तान शम्स मुलानी, तनुष कोटियान और सिद्धार्थ देसाई के कंधों पर होगी. वहीं, तेज गेंदबाजी आक्रमण में शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे सितारे नजर आएंगे. इनके अलावा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी भी टीम को मजबूती देंगे.

दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन की टीम

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उप-कप्तान), हार्विक देसाई (विकेटकीपर), उर्विल पटेल (विकेटकीपर), जयमीत पटेल, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा, सिद्धार्थ देसाई, सरफराज खान, मुशीर खान, अतीत सेठ, मुकेश चौधरी, तनुष कोटियान, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे

रिजर्व खिलाड़ी: जय गोहिल, आर्य देसाई, अर्शिन कुलकर्णी, महेश पिथिया, विशाल जायसवाल और राजवर्धन हंगरगेकर