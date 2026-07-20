Home > क्रिकेट > Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड

Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड

दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन की खतरनाक टीम का एलान हो गया है. ऋतुराज गायकवाड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वहीं टीम में कई स्टार्स की एंट्री हुई है. देखें स्क्वॉड.

By: Shivani Singh | Published: July 20, 2026 6:34:42 PM IST

दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन की खतरनाक टीम का एलान हो गया है. ऋतुराज गायकवाड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वहीं टीम में कई स्टार्स की एंट्री हुई है. देखें स्क्वॉड.
दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन की खतरनाक टीम का एलान हो गया है. ऋतुराज गायकवाड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वहीं टीम में कई स्टार्स की एंट्री हुई है. देखें स्क्वॉड.


इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार के ठीक अगले दिन, यानी 20 जुलाई (सोमवार) को आगामी दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन टीम का एलान कर दिया गया है. भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्ट जोन की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि बाएं हाथ के ऑलराउंडर शम्स मुलानी टीम के उप-कप्तान होंगे.

जोनल सिलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद इस टीम की घोषणा की गई. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर के बीच खेला जाना है. गौरतलब है कि पिछले साल भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने वेस्ट जोन की कप्तानी की थी और टीम को सेमीफाइनल तक ले गए थे. शार्दुल इस बार भी टीम का हिस्सा हैं.

You Might Be Interested In

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालने वाले गायकवाड़ की कप्तानी में इस बार वेस्ट जोन की टीम कैसा प्रदर्शन करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा. इसके अलावा, मुख्य टीम के साथ छह खिलाड़ियों को रिजर्व के तौर पर भी रखा गया है.

सितारों से सजी है टीम

इस बार टीम में कई स्टार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. 15 सदस्यों के इस स्क्वॉड में पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, मुशीर खान और उर्विल पटेल जैसे नाम शामिल हैं. उर्विल के साथ-साथ हार्विक देसाई को भी विकेटकीपर के रूप में टीम में जगह मिली है.

गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन विभाग की जिम्मेदारी उप-कप्तान शम्स मुलानी, तनुष कोटियान और सिद्धार्थ देसाई के कंधों पर होगी. वहीं, तेज गेंदबाजी आक्रमण में शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे जैसे सितारे नजर आएंगे. इनके अलावा तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी भी टीम को मजबूती देंगे.

दुलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वेस्ट जोन की टीम

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (उप-कप्तान), हार्विक देसाई (विकेटकीपर), उर्विल पटेल (विकेटकीपर), जयमीत पटेल, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा, सिद्धार्थ देसाई, सरफराज खान, मुशीर खान, अतीत सेठ, मुकेश चौधरी, तनुष कोटियान, शार्दुल ठाकुर और तुषार देशपांडे

रिजर्व खिलाड़ी: जय गोहिल, आर्य देसाई, अर्शिन कुलकर्णी, महेश पिथिया, विशाल जायसवाल और राजवर्धन हंगरगेकर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की धरती पर रखा कदम, खास...

July 20, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पपीता?

July 20, 2026

रोहित शर्मा के वो 5 सीक्रेट्स, जो आप नहीं जानते...

July 20, 2026

अमेरिका की 8 खूबसूरत महिला; देखें Photos

July 20, 2026

Malaika Arora का सिजलिंग वेकेशन स्टाइल!

July 20, 2026

घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़...

July 19, 2026
Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड
Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड
Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड
Duleep Trophy West Zone 2026: ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, शार्दुल और पृथ्वी शॉ की भी हुई एंट्री; यहां देखें पूरी स्क्वाड