Duleep Trophy 2026: कब होगी टूर्नामेंट की शुरुआत, किस टीम के मैच कब? कैसा है स्क्वॉड, जानें डिटेल्स

दिलीप ट्रॉफी 2026 का शेड्यूल: ईस्ट ज़ोन बनाम नॉर्थ ईस्ट ज़ोन (क्वार्टरफाइनल) – 23-26 अगस्त, CoE 2, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे नॉर्थ ज़ोन बनाम वेस्ट ज़ोन (क्वार्टरफाइनल) – 23-26 अगस्त, CoE 1, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे सेंट्रल ज़ोन बनाम TBA (सेमीफाइनल) – 30 अगस्त – 2 सितंबर, CoE 1 बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे साउथ ज़ोन बनाम TBA (सेमीफाइनल) – 30 अगस्त – 2 सितंबर, CoE 2, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे फ़ाइनल – 6-10 सितंबर, चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, सुबह 9:30 बजे

कैसा है सभी टीमों का स्क्वॉड: