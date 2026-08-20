Duleep Trophy 2026: कब होगी टूर्नामेंट की शुरुआत, किस टीम के मैच कब? कैसा है स्क्वॉड, जानें डिटेल्स

टूर्नामेंट का फाइनल 6 से 10 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह पांच दिन का मुकाबला होगा, जबकि शुरुआती चरण के मैच चार दिन के होंगे. बीसीसीआई ने फैंस को स्टेडियम में मुकाबला देखने का मौका देने के लिए फाइनल को चेन्नई में कराने का फैसला किया है. शुरुआती चार मुकाबले बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के दो मैदानों पर होंगे. छह टीमों की कप्तानी क्रमशः कन्हैया वाधवान (नॉर्थ जोन), ईशान किशन (ईस्ट जोन), ऋतुराज गायकवाड़ (वेस्ट जोन), तिलक वर्मा (साउथ जोन), रजत पाटीदार (सेंट्रल जोन) और रोंगसेन जोनाथन (नॉर्थ ईस्ट जोन) करेंगे.
ईस्ट ज़ोन बनाम नॉर्थ ईस्ट ज़ोन (क्वार्टरफाइनल) – 23-26 अगस्त, CoE 2, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे
नॉर्थ ज़ोन बनाम वेस्ट ज़ोन (क्वार्टरफाइनल) – 23-26 अगस्त, CoE 1, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे
सेंट्रल ज़ोन बनाम TBA (सेमीफाइनल) – 30 अगस्त – 2 सितंबर, CoE 1 बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे
साउथ ज़ोन बनाम TBA (सेमीफाइनल) – 30 अगस्त – 2 सितंबर, CoE 2, बेंगलुरु, सुबह 9:30 बजे
फ़ाइनल – 6-10 सितंबर, चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई, सुबह 9:30 बजे
नॉर्थ ज़ोन: कन्हैया वधावन (कप्तान/विकेट कीपर), आयुष बडोनी (उपकप्तान), सनत सांगवान, कमरन इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधु, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युद्धवीर सिंह, निखिल कश्यप.
ईस्ट ज़ोन: अभिमन्यु ईश्वरन, सुदीप घरामी, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, शाहबाज़ अहमद, सूरज जायसवाल, ईशान किशन (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (vc), विराट सिंह, कुमार कुशाग्र (wk), शिखर मोहन, सुब्रांशु सेनापति, अभिजीत सरकार, अनुकूल रॉय, डेनिश दास.
वेस्ट ज़ोन: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शम्स मुलानी (vc), शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान, मुशीर खान, तुषार देशपांडे, तनुश कोटियन, हार्विक देसाई (wk), जयमीत पटेल, उर्विल पटेल (wk), सिद्धार्थ देसाई, अतीत शेठ, पृथ्वी शॉ, शिवालिक शर्मा और मुकेश चौधरी.