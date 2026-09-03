Duleep Trophy 2026: फाइनल खेलने उतरेंगे केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज, न्यूजीलैंड दौरे से पहले बड़ा मौका

भारत के टेस्ट उपकप्तान केएल राहुल, बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन की ओर से खेलते नजर आएंगे. खिताबी मुकाबला 6 से 10 सितंबर तक चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार तीनों खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के दोनों मुकाबले खेले थे. सितंबर में भारत को कई मैच खेलने हैं लेकिन वे तीनों किसी सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया है.

केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि मोहम्मद सिराज हैदराबाद के लिए खेलते हैं. तीनों अब साउथ जोन की टीम का हिस्सा होंगे. साउथ जोन ने सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. टीम की कप्तानी भारत के टी20 उपकप्तान तिलक वर्मा कर रहे हैं. वहीं, ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने पहले सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन सेंट्रल जोन को चार विकेट से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया.

पडिक्कल की नजर बड़ी पारी पर

ईस्ट जोन की टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, अभिमन्यु ईश्वरन, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. ईशान किशन भी टीम के अहम बल्लेबाज होंगे. फाइनल में केएल राहुल के पारी की शुरुआत करने की उम्मीद है, जबकि देवदत्त पडिक्कल तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. पडिक्कल ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीसरे नंबर पर खेलते हुए दो शतक लगाए थे. ऐसे में दलीप ट्रॉफी फाइनल में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

सिराज संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान

मोहम्मद सिराज फाइनल में साउथ जोन के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई कर सकते हैं. वह तनय त्यागराजन की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. सिराज के अनुभव से साउथ जोन को काफी मजबूती मिलेगी. वहीं, पडिक्कल के लिए यह मुकाबला न्यूजीलैंड के आगामी टेस्ट दौरे से पहले अपनी दावेदारी मजबूत करने का अच्छा मौका होगा. राहुल और पडिक्कल ने आखिरी बार फरवरी 2026 में रणजी ट्रॉफी फाइनल में कर्नाटक के लिए खेला था, जहां उनकी टीम जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खिताब जीतने में नाकाम रही थी.