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Duleep Trophy: ईशान किशन vs तिलक वर्मा… दलीप ट्रॉफी के फाइनल में कौन मारेगा बाजी? कहां देख पाएंगे LIVE

Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 6 सितंबर से शुरू होगा, जो चेन्नई के चेपॉक मैदान पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन को मुकाबला साउथ जोन से होगा, जिसकी कमान तिलक वर्मा का हाथों में होगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 5, 2026 1:32:29 PM IST

दलीप ट्रॉफी का फाइनल कहां देख सकेंगे लाइव?
दलीप ट्रॉफी का फाइनल कहां देख सकेंगे लाइव?


Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला 6 सितंबर को शुरू होगा, जो चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा. इस खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम के कई स्टार खिलाड़ी खेलते दिखाई देंगे. एक ओर ईशान किशन (Ishan Kishan) ईस्ट जोन की कमान संभालेंगे, जिनकी टीम में वैभव सूर्यवंशी, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं, दूसरी ओर तिलक वर्मा साउथ जोन की कप्तानी करते दिखाई देंगे. साउथ जोन की ओर से देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज भी खेलते दिखाई दे सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. जानें यह मुकाबला लाइव कैसे देख सकेंगे.

कब शुरू होगा दलीप ट्रॉफी का फाइनल?

दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला रविवार यानी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक खेला जाएगा. यह खिताबी जंग सुबह 9.30 बजे शुरू होगी. पहले यह मैच बेंगलुरू में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाना था, लेकिन अब यह चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में फ्री एंट्री दी जाएगी.

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कैसे देख सकेंगे लाइव?

ईस्ट जोन बनाम साउथ जोन के बीच होने वाले इस खिताबी मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. फैंस JioHotstar के एप और वेबसाइट पर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप टीवी पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इसका लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 76, 125, 110, 90… टीम इंडिया में नहीं मिली जगह, तो बल्ले से बरपाया कहर, 217 की स्ट्राइक रेट से मचाई तबाही

दोनों टीमों में कांटे की टक्कर

ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन को हराकर फाइनल में एंट्री की है. ईस्ट जोन ने 13 साल बाद फाइनल में पहुंची है. वहीं, तिलक वर्मा (Tilak Varma) की कप्तानी वाली साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल का टिकट कटाया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम दलीप ट्रॉफी का खिताब उठाएगी.

इस बड़े मुकाबले से पहले साउथ जोन को काफी मजबूती मिलेगी. भारतीय स्टार खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल और मोहम्मद सिराज साउथ जोन की ओर से खेलते दिखाई देंगे. ये दोनों ही खिलाड़ी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया का अहम हिस्सा था. उस सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की थी.

Tags: Duleep Trophyishan kishantilak varma
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